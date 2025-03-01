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Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Росія обстріляла базу «Чорноморця», де ночували гравці і тренери клубу
28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база «Чорноморця»

Сьогодні, 1 березня, «Чорноморець» має зіграти з «Лівим Берегом»

Тренувальна база  одеського «Чорноморця» в Совінйоні постраждала внаслідок російського обстрілу 28 лютого. Про це інформує «Главком» з посиланням на офіційну сторінку клубу в Facebook.

Зазначається, що ввечері 28 лютого внаслідок повітряної атаки РФ суттєвих руйнувань зазнала навчально-тренувальна база клубу.

«В басейні вибило вікна, дісталось також адміністративній будівлі, розбите скло зайняло чималий простір на території спортивно-відновлювального комплексу. Постраждали автівки співробітників і представників клубу – не треба забувати, що це був саме вечір заїзду клубу на базу напередодні відповідальної гри 19 туру УПЛ проти ФК «Лівий берег». Попереду оцінка завданих збитків», – йдеться у дописі.

На щастя, ніхто з гравців, тренерів і персоналу не постраждав. Більша частина гравців і тренерів залишились ночувати на базі.

«Хлопці знаходяться в нормальному психологічному стані. Випереджаючи актуальні питання зазначаємо: всі легіонери на місці, всі в команді в такий гучний у всіх сенсах слова і руйнівний час. Команда – як одна справжня родина. Йде четвертий рік війни, поведінка скаженого сусіда давно не дивує. Але навіть, коли ти начебто готовий до всього, все одно важко сприймати, що вибухнути може будь-якої миті в будь-якому місці», – повідомляє «Чорноморець».

Сьогодні, 1 березня, «Чорноморець» має зіграти з «Лівим Берегом» в 19-му турі чемпіонату України. Початок гри заплановано на 15.30.

Нагадаємо, заступник генерального директора футбольного клубу «Карпати» Олег Авдиш не повернувся до України після закордонних зборів команди. З ним припинили співпрацю.

Так, з 18 січня до 14 лютого футбольна команда перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. 

«Карпати» підтвердили, що всі працівники клубу, включно з тренерами, футболістами й персоналом, повернулися до України, окрім заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Авдиша.

За інформацією Бурбаса, клуб уже розірвав трудову угоду з Авдишем. 25-річний Олег Авдиш почав працювати у «Карпатах» у жовтні 2024 року.

У 2020 році «Укрінформ» відрекомендував його як «наймолодшого футбольного агента у Європі». В інтерв’ю інформаційному агентству Авдиш розповідав, що народився в Житомирі, потім навчався на журналіста в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Його батько – Зая Авдиш – був заслуженим тренером України й багаторічним президентом ФК «Полісся».

Теги: Одещина Одеса НОВИНИ ФУТБОЛУ обстріл ракетна атака війна ФК Чорноморець

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