На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі

ЗМІ пишуть, що йдеться про випробування САУ Zuzana 2

Під час випробувальних стрільб у Військово-технічному та випробувальному інституті на полігоні Загір’я у Словаччині стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

Внаслідок вибуху, що стався під час випробувальних стрільб гаубиці, постраждали двоє людей. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк назвав ймовірними причинами інциденту несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння. Також він заявив, що не виключає й іноземне втручання, однак воно є малоймовірним.

Тим часом видання Noviny з посиланням на власні джерела пише, що вибух стався на одній із нових гаубиць самохідної артилерійської установки Zuzana 2 (у червні 2022 року такі САУ замовила у Словаччини Україна ).

Раніше лідер націоналістичної «Словацької національної партії» Андрей Данко заявив, що Україна повинна повернути 3,5 млрд євро, які Словаччина надала їй як допомогу. «Для нас 3,5 млрд євро – це величезні гроші», – стверджує Данко.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому цього року Словаччина депортувала 59-річного громадянина України нібито через його зв’язок з українськими спецслужбами. Зауважимо, що доказів для підтвердження цього факту офіційна Братислава не надала.