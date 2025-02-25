Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі
Раніше Україна замовила у Словаччини САУ Zuzana 2
фото з відкритих джерел

ЗМІ пишуть, що йдеться про випробування САУ Zuzana 2

Під час випробувальних стрільб у Військово-технічному та випробувальному інституті на полігоні Загір’я у Словаччині стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dennik N.

Внаслідок вибуху, що стався під час випробувальних стрільб гаубиці, постраждали двоє людей. Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк назвав ймовірними причинами інциденту несправність порохових зарядів, боєприпасів чи самої системи озброєння. Також він заявив, що не виключає й іноземне втручання, однак воно є малоймовірним.

Тим часом видання Noviny з посиланням на власні джерела пише, що вибух стався на одній із нових гаубиць самохідної артилерійської установки Zuzana 2 (у червні 2022 року такі САУ замовила у Словаччини Україна ).

Раніше лідер націоналістичної «Словацької національної партії» Андрей Данко заявив, що Україна повинна повернути 3,5 млрд євро, які Словаччина надала їй як допомогу. «Для нас 3,5 млрд євро – це величезні гроші», – стверджує Данко.

Також «Главком» повідомляв, що у лютому цього року Словаччина депортувала 59-річного громадянина України нібито через його зв’язок з українськими спецслужбами. Зауважимо, що доказів для підтвердження цього факту офіційна Братислава не надала.

Читайте також:

Теги: вибух Міноборони Словаччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що хвилює російську владу?
Найбільші страхи російської влади – смерть Путіна і...
31 сiчня, 12:50
Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан
На Київщині сварка під час застілля закінчилася вибухом
30 сiчня, 13:34
Зеленський заступився за Умєрова
Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель
2 лютого, 16:58
Наразі на місці події у Павлограді працюють правоохоронці
Вибух біля будівлі ТЦК у Павлограді: з'явилися нові деталі
2 лютого, 21:30
За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах
Вибух у будівлі ТЦК у Рівному. Спецслужби Росії дистанційно підірвали свого агента – СБУ
5 лютого, 14:19
Міноборони розпочало проєкт для українців вікової категорії 18-24 роки
Речник Міноборони назвав кількість поданих заявок на підписання «Контракту 18-24»
18 лютого, 05:12
Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуться до загального фонду державного бюджету
Уряд затвердив нові правила повернення коштів за дострокове припинення військової освіти
14 лютого, 19:01
Зустріч Зеленського з Келлогом, ліквідація представника окупаційної влади Бердянська. Головне за 20 лютого
Зустріч Зеленського з Келлогом, ліквідація представника окупаційної влади Бердянська. Головне за 20 лютого
20 лютого, 21:13
Велика лаврська дзвіниця у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра»
У Києво-Печерській лаврі відбудеться церемонія «Дзвін пам’яті та надії»
21 лютого, 12:29

Соціум

На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі
На полігоні у Словаччині стався вибух, є постраждалі
У Південній Кореї стався обвал нового мосту, є загиблі (фото, відео)
У Південній Кореї стався обвал нового мосту, є загиблі (фото, відео)
Польща піднімала військову авіацію через атаку РФ на Україну
Польща піднімала військову авіацію через атаку РФ на Україну
«Як війна Росії проти України змінила Європу»: У Литві обговорили, як ще допомогти Україні у війні проти РФ
«Як війна Росії проти України змінила Європу»: У Литві обговорили, як ще допомогти Україні у війні проти РФ
Ейфелева вежа засяяла кольорами прапора України (відео)
Ейфелева вежа засяяла кольорами прапора України (відео)
Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронами – Reuters
Рязанський НПЗ зупинив роботу після атаки дронами – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
168K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
14K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
6864
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua