У Брюсселі стартував «Рамштайн»: які питання на порядку денному

Вперше засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі

У Брюсселі сьогодні, 12 лютого, розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Учасники обговорять, зокрема, поточні військові потреби держави. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників», – зазначив глава відомства.

Вперше це засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На порядку денному:

стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;

прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;

інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також учасники планують обговорити такі довгострокові рішення:

розширення оборонного виробництва в Україні;

фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;

збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Окрім «Рамштайну», цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України: засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція.

Зустріч у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.