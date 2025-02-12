Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Брюсселі стартував «Рамштайн»: які питання на порядку денному

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Брюсселі стартував «Рамштайн»: які питання на порядку денному
Рустем Умєров і Джон Гілі
фото: Міноборони України

Вперше засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі

У Брюсселі сьогодні, 12 лютого, розпочалося засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Учасники обговорять, зокрема, поточні військові потреби держави. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників», – зазначив глава відомства.

Вперше це засідання очолює держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Участь у зустрічі також бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.

На порядку денному:

  • стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році;
  • прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів;
  • інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також учасники планують обговорити такі довгострокові рішення:

  • розширення оборонного виробництва в Україні;
  • фінансування українського ОПК та створення нових підприємств;
  • збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

 Окрім «Рамштайну», цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України: засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція.

Зустріч у форматі «Рамштайн»це засідання Контактної групи з питань оборони України, яка була створена США у 2022 році. Ці зустрічі проходили під головуванням США та об’єднують міністрів оборони і представників десятків країн-партнерів, які надають військову допомогу Україні. Першу таку зустріч провели на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.

Під час зустрічей посадовці обговорюють поставки зброї, боєприпасів і техніки для ЗСУ, військові навчання українських солдатів та довгострокову підтримку оборони України.

Нагадаємо, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня Україна досягнула домовленостей про додаткові пакети підтримки на $2 млрд.

Теги: війна Україна переговори Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ментальність – досить складний термін, якому можна присвятити ціле наукове дослідження»
Про українську ментальність, Ларису Кадочнікову та Олександра Довженка
15 сiчня, 08:41
Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили
Одна з країн Європи заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
12 сiчня, 19:13
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
13 сiчня, 02:02
Сарсуела «Шафранова троянда» у Національній опереті України
Вікенд у Києві: що подивитись на вихідних 1-2 лютого
31 сiчня, 14:04
В Україні з'явилися дорожні знаки, якими позначають острівці безпеки
В Україні з'явився новий дорожній знак
30 сiчня, 17:51
Дрони атакували «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
Центр протидії дезінформації підтвердив ураження одного з найбільших російських НПЗ
31 сiчня, 09:32
Також Зеленський вважає, що, коли Трамп заявить, що Україна має бути за столом переговорів, Путін шукатиме виправдання – затягуватиме час
Путін боїться переговорів, бо не може визнати програш – Зеленський
2 лютого, 22:28
Кіт Келлог
Кіт Келлог офіційно став спеціальним представником США з питань України та Росії
4 лютого, 04:21
Не погодившись із зазначеним судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу
Вінничанин подав до суду на Росію та вимагає 120 млн грн
7 лютого, 21:11

Політика

У Брюсселі стартував «Рамштайн»: які питання на порядку денному
У Брюсселі стартував «Рамштайн»: які питання на порядку денному
Генерального інспектора USAID звільнено після критики дій Трампа
Генерального інспектора USAID звільнено після критики дій Трампа
США повернули ув'язненого Росією американського вчителя
США повернули ув'язненого Росією американського вчителя
Трамп розширив повноваження Ілона Маска
Трамп розширив повноваження Ілона Маска
Без open та sale: Держдума підтримала законопроєкт про заборону іноземних слів
Без open та sale: Держдума підтримала законопроєкт про заборону іноземних слів
Білий дім підтвердив візит спецпредставника Трампа до Москви
Білий дім підтвердив візит спецпредставника Трампа до Москви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 лютого 2025
28K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
26K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
23K
«Ми ж вам сповідалися, а ви брешете». Віряни прогнали батюшку, що не перейшов в Українську церкву
8850
«Через місяць-два... буде боляче». Кличко анонсував завершення бойових дій

Новини

У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Сьогодні, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:48
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:35
Угорщина направить близько €1 млн Лівану замість допомоги Україні
Сьогодні, 03:48
Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Вчора, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Вчора, 07:36

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua