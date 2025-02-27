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Премʼєрка Італії назвала гарантію безпеки, яку вважає найкращою для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Премʼєрка Італії назвала гарантію безпеки, яку вважає найкращою для України
Джорджія Мелоні назвала Альянс найкращою структурою для гарантування миру
фото: AP

Мелоні наголосила, що гарантії безпеки для України повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України потрібно реалізовувати у контексті НАТО. У зв’язку з цим вона назвала Альянс найкращою структурою для гарантування миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

«Цієї мети (тривалого і справедливого миру – «Главком») можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося, і щоб європейські країни, які відчувають найбільшу загрозу, могли натомість почуватись у безпеці», – сказала вона. 

Мелоні наголосила, що гарантії безпеки повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу, оскільки «це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може незабаром знову скотитись у драму війни». 

Інші рішення стосовно гарантій прем’єрка Італії безпеки вважає «складнішими й, відверто кажучи, менш ефективними».

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати «занадто багато» гарантій безпеки Українт.

За словами Трампа, хорошою гарантією безпеки є угода щодо корисних копалин.

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Теги: війна Італія Україна Європа НАТО

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