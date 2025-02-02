Повітряна тривога через загрозу балістики тривала менше 20 хвилин

У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичних ракет

У столиці та ще кількох областях пролунали сирени відбою повітряної тривоги. Тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1075-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.