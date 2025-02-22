«У Росії були причини». Фіцо виправдав вторгнення окупантів в Україну

Премʼєр Словаччини заявив, що Росію нібито тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо спробував виправдати російську агресію проти України та заявив, що у РФ були на те причини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sita.sk.

«Ніхто не заперечує, що застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у Росії були серйозні причини для цього з погляду безпеки, оскільки її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО», – заявив він.

Прем’єр заявив, що цей конфлікт міг би бути вирішений набагато швидше, але «абсолютна більшість країн-членів ЄС, за винятком Словаччини та Угорщини, підтримали ідею про те, що війна в Україні повинна бути використана для політичного та економічного послаблення Росії».

Більше того, Фіцо звинуватив Зеленського в нібито небажанні проводити вибори та заявив, що українському президенту «насправді потрібна ця війна».

«Коли йде війна, не може бути демократичних виборів... Коли йде війна, важко розслідувати, куди пішла величезна частина коштів, наданих Україні», – заявив він.

Нагадаємо, раніше Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

«Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині», – заявив він.

За словами Фіцо, у Словаччині вважають «найбільш реалістичним» варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, «і цей газ транспортувався б як словацький через територію України».