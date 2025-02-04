Папа Римський зустрівся з хлопчиком, який вижив після ракетного удару по Вінниці

Роман Олексів, який постраждав від ракетного удару по Вінниці, зустрівся з Папою Римським

Папа Римський підтримав хлопчика, який дивом вижив під час ракетної атаки окупантів по Вінниці у 2022 році

Роман Олексів зі Львова, який втратив маму, а сам дивом вижив під час ракетної атаки окупантів по Вінниці, втретє зустрівся з Папою Римським. Про це повідомив його батько Ярослав Олексів у Facebook.

«Нам випала особлива нагода – знову зустрітися з Папою Римським Франциском. Хоча це вже третя наша зустріч, саме ця була наповнена особливим теплом і щирістю. Ми змогли більше поговорити, поділитися думками й відчути підтримку», – зауважив батько хлопчика.

Ярослав Олексів додав, що Папа Римський «одразу впізнав Ромчика, навіть без маски, і їхні обійми були сповнені справжньої радості».

«На завершення нашої розмови Папа звернувся до мене словами, які я не очікував почути: «Передайте Ромчику вашу стійкість і силу духу. Ваша родина – це приклад підтримки та справжніх цінностей. Завдяки цьому ви долаєте все». Ці слова змусили мене ще раз замислитися, наскільки важливо бути підтримкою одне для одного. Родина – це місце сили та опори, без яких неможливо пройти складні шляхи життя», – наголосив Ярослав Олексів.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року по центру Вінниці вдарили російські ракети. Унаслідок цього удару загинули зокрема три дитини, до медиків по допомогу звернулися 202 людини. Загалом загинули 27 людей.

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У той день 7-річний Роман разом з мамою Галиною зі Львова очікували на прийом у лікаря у вінницькій клініці. Унаслідок російського удару 29-річна жінка загинула на місці, а хлопчик отримав важкі опіки – 45% поверхні тіла. За життя дитини боролись вінницькі та львівські лікарі. Коли стан Романа вдалося стабілізувати, його доправили у лікарню в Німеччині.

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Після пересадки шкіри та пластичних операцій Роман потрапив у заголовки світових ЗМІ, коли взяв участь у змаганнях із бальних танців «The Legend of Golden Lviv».

Роман Олексів з татом фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що у День Святого Миколая, 6 грудня 2023 року, в Римі Роман Олексів зі Львова, який втратив маму, а сам дивом вижив під час ракетної атаки окупантів по Вінниці, зустрівся з Папою Римським. Він подарував понтифіку пам'ятний браслет і отримав від нього благословення.