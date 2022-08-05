Пожежі й перебитий газопровід: окупанти вдарили по Дніпропетровщині (фото)

На підприємстві в Нікополі згоріли автобус і кілька автівок

Окупанти випустили по Нікополю із «Градів» 40 снарядів

На Дніпропетровщині ніч минула під обстрілами. Російська окупаційна армія накрила вогнем Нікопольський та Криворізький райони. Били з різної зброї. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

По Нікополю ворог двічі поцілив з «Градів». У місто прилетіло 40 реактивних снарядів.

Пошкоджені близько десяти приватних будинків та господарських споруд. Сталося загорання на місцевому підприємстві: знищений автобус та кілька автівок.

Серед людей постраждалих немає.

«На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Є руйнування житла. Виведений з ладу газовід. Попередньо, без постраждалих», – повідомив Резніченко.

По Криворізькому району окупанти ударили з «Ураганів» та ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади. Люди не ушкоджені.

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