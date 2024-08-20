Український посол розповів, як Ізраїль готується до ймовірного удару Ірану

Атака Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року

Корнійчук: Жодне посольство з Ізраїлю не евакуювалося

Незважаючи на нагнітання напруги з приводу очікуваної відповіді Ірану – в Ізраїлі люди живуть звичайним життям. Також служба тилу ізраїльської армії вживає безпекових заходів. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Люди ходять в ресторани, на пляж, все нормально. Безумовно, служба тилу ізраїльської армії, яка працює з цивільним населенням, вживає відповідні заходи, дає консультації. Але назовні це непомітно, люди живуть звичайним життям», – зазначив посол.

Корнійчук зауважив, що жодне посольство з Ізраїлю не евакуювалося, лише канадійці тимчасово вивезли неповнолітніх дітей на територію Йорданії.

«Авіасполучення працює, хоча частина іноземних авіакомпаній відмовилася тимчасово літати до кінця серпня», – підкреслив дипломат. Однак він додав, що ізраїльські авіакомпанії працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, військові Ізраїлю перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи Хезболли. Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном, але інструкції для цивільних залишаються без змін.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв американську «компромісну пропозицію» щодо угоди про припинення вогню в секторі Гази, і тепер черга за угрупованням ХАМАС, яке має погодитися з цим планом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомлялося, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Про це пише американська газета The Wall Street Journal із посиланням на арабських представників на переговорах щодо припинення вогню. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.