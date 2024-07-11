Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
8 липня, в межах європейського туру, в Юрмалі (Латвія) у Дзінтарі хол відбулось відкриття виставки «Мініатюрна Україна»
фото:mcip.gov.ua

За кордоном відкрилася пересувна виставка з 3D-моделями архітектурних пам'яток, що знаходяться під загрозою через війну

Окрім моделей, на виставці представлено 12 інформаційних стендів, що розповідають про історію та культурне значення кожної пам'ятки. Відвідувачі також мають змогу здійснити віртуальний тур визначними місцями України та почути унікальні музичні композиції, створені українськими митцями спеціально для цього проєкту. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Вигляд виставки
Вигляд виставки
mcip.gov.ua

Метою виставки є не лише висвітлення краси та різноманітності української архітектурної спадщини, а й привернення уваги до її вразливості в умовах війни. Організатори прагнуть закликати міжнародну спільноту до дій щодо захисту та збереження культурних пам'яток України.

Експозиція виставки
Експозиція виставки
mcip.gov.ua

Що можна побачити на виставці

  • 29 3D-моделей архітектурних пам'яток.
  • 12 інформаційних стендів.
  • VR-тур визначними місцями України.
  • Унікальні музичні композиції, створені українськими митцями спеціально для проєкту.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар наголосила на важливості оцифрування культурної спадщини, яке дозволяє не лише зберегти її для майбутніх поколінь, а й зробити доступною для широкої аудиторії.

Після Юрмали виставка вирушить у подорож Європою, відвідавши Ригу, а також Францію, Угорщину та Німеччину в рамках різних культурних фестивалів та заходів.

Теги: Україна виставка подорож Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
18 червня, 15:28
Зеленський подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру
Зеленський подякував Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру
19 червня, 10:17
Hятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого ракетного удару в Харкові
У Харкові триває складна рятувальна операція – Зеленський
22 червня, 19:58
Що кажуть французькі праві і ліві щодо можливого перекидання військ в Україну
Чи відправить Франція своїх солдат в Україну: що перед виборами кажуть праві і ліві
28 червня, 05:00
Востаннє Олег виходив на зв’язок із рідними, які ще залишалися в Лисичанську, 20 березня 2022 року
Дружина не пережила звістки про його смерть. Згадаймо Олега Мєньшикова
3 липня, 09:00
Валерій Залужний часто робить селфі з дружиною
Залужний після довгої перерви з’явився у мережі: чим поділився ексголовком
7 липня, 15:35
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
У Дніпрі зросла кількість загиблих, через атаку Росії 3 липня
4 липня, 21:15
4 липня окупанти атакували цивільну портову інфраструктуру Одеського району
Російська атака на Одещину 4 липня: кількість загиблих зросла
7 липня, 13:12
Графіки відключень світла для кожного регіону формують обленерго
Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»
Вчора, 16:14

Суспільство

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло
Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло
Російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу – ISW
Російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу – ISW
Спека, незначні дощі: прогноз погоди на 11 липня
Спека, незначні дощі: прогноз погоди на 11 липня
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
32K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
17K
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
9781
Чи можна вільно пересуватися країною без дозволу ТЦК: рішення суду

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
9 липня, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
9 липня, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua