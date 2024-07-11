У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»

8 липня, в межах європейського туру, в Юрмалі (Латвія) у Дзінтарі хол відбулось відкриття виставки «Мініатюрна Україна»

За кордоном відкрилася пересувна виставка з 3D-моделями архітектурних пам'яток, що знаходяться під загрозою через війну

Окрім моделей, на виставці представлено 12 інформаційних стендів, що розповідають про історію та культурне значення кожної пам'ятки. Відвідувачі також мають змогу здійснити віртуальний тур визначними місцями України та почути унікальні музичні композиції, створені українськими митцями спеціально для цього проєкту. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Вигляд виставки mcip.gov.ua

Метою виставки є не лише висвітлення краси та різноманітності української архітектурної спадщини, а й привернення уваги до її вразливості в умовах війни. Організатори прагнуть закликати міжнародну спільноту до дій щодо захисту та збереження культурних пам'яток України.

Експозиція виставки mcip.gov.ua

Що можна побачити на виставці

29 3D-моделей архітектурних пам'яток.

12 інформаційних стендів.

VR-тур визначними місцями України.

Унікальні музичні композиції, створені українськими митцями спеціально для проєкту.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Анастасія Бондар наголосила на важливості оцифрування культурної спадщини, яке дозволяє не лише зберегти її для майбутніх поколінь, а й зробити доступною для широкої аудиторії.

Після Юрмали виставка вирушить у подорож Європою, відвідавши Ригу, а також Францію, Угорщину та Німеччину в рамках різних культурних фестивалів та заходів.