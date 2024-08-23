«Що для мене означає Україна?». У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків

Переглянути виставку можна до 16 вересня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»

Мета проєкту – показати, як глибоко діти відчувають любов до своєї країни та передають її через творчість

Напередодні Дня Незалежності України у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка дитячих малюнків «Що для мене означає Україна?». Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

На виставці представлені 14 робіт, створених підопічними Фонду «Діти Героїв». Малюнки створили діти з різних куточків країни. Кожна з робіт передає унікальне бачення та почуття юних художників щодо своєї Батьківщини.

Мета проєкту – показати, як глибоко діти відчувають любов до своєї країни та передають її через творчість. Кожен малюнок відображає надію, мрії та віру у світле майбутнє України.

Організатором проєкту є благодійний фонд «Діти Героїв», що опікується дітьми, які втратили батьків за час повномасштабного вторгнення. На сьогодні під опікою фонду перебуває більше 9 000 дітей.

Переглянути виставку можна до 16 вересня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота».