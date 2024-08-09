Литва передає Україні системи ППО та військову техніку

До пакета військової допомоги увійдуть 14 БТР M113, системи ППО малої дальності і ракети до них та засоби РЕБ

Україна у серпні отримає ще один «солідний» пакет військової допомоги

У серпні Литва передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби з дронами. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Пресслужба відомства зазначає, що Україна отримає ще один «солідний» пакет військової допомоги, який надійде у серпні.

«Невдовзі Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності, таким чином роблячи свій внесок в рамках «коаліції ППО», яку очолюють Німеччина, США і Франція… Ми також передамо інше військове спорядження, зброю та системи, які щоденно потрібні на полі бою. Це інвестиція у нашу власну безпеку», – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Всього до пакета увійдуть 14 БТР M113, системи ППО малої дальності і ракети до них, засоби РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, стрілецька зброя і боєприпаси, запчастини.

Раніше протягом 2024 року Литва на запит України передавала, серед іншого, артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети «Карл Густав», системи дистанційного підриву Rise-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.

За увесь час повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.

Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

Як повідомлялося, українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет Ataсms для ураження військових аеродромів Росії.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.