Литва передає Україні системи ППО та військову техніку
Україна у серпні отримає ще один «солідний» пакет військової допомоги
У серпні Литва передасть Україні нову партію військової допомоги, до якої увійдуть, серед іншого, системи ППО малої дальності, бронемашини і засоби боротьби з дронами. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.
Пресслужба відомства зазначає, що Україна отримає ще один «солідний» пакет військової допомоги, який надійде у серпні.
«Невдовзі Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності, таким чином роблячи свій внесок в рамках «коаліції ППО», яку очолюють Німеччина, США і Франція… Ми також передамо інше військове спорядження, зброю та системи, які щоденно потрібні на полі бою. Це інвестиція у нашу власну безпеку», – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
Всього до пакета увійдуть 14 БТР M113, системи ППО малої дальності і ракети до них, засоби РЕБ, позашляховики із запчастинами, вантажівки-тягачі, системи-навантажувачі, стрілецька зброя і боєприпаси, запчастини.
Раніше протягом 2024 року Литва на запит України передавала, серед іншого, артилерійські боєприпаси, бронемашини M577 і M113, системи для боротьби з дронами, шведські протитанкові гранатомети «Карл Густав», системи дистанційного підриву Rise-1, розібраний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак L-39ZA Albatros, генератори.
За увесь час повномасштабної війни Литва передала Україні військову допомогу на 641 млн доларів.
Нагадаємо, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.
Як повідомлялося, українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет Ataсms для ураження військових аеродромів Росії.
До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.
Коментарі — 0