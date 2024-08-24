Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
Зеленський відзначив державними нагородами відомих іноземних політиків
фото: Офіс президента

Зеленський відзначив низку іноземців державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами іноземців за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі. Про це йдеться в указі президента №576/2024.

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня:

  • Де Кроо Александера – прем'єр-міністра Королівства Бельгія;
  • Каріса Алара – президента Естонської Республіки;
  • Кішіду Фуміо — Прем'єр-міністра Японії;
  • Крістерссона Ульфа – прем'єр-міністра Швеції;
  • Чавеса Роблеса Родріго – президента Республіки Коста-Рика;

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня:

  • Беттеля Ксав'є – віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі, міністра співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург;
  • Геле Сорена – спікера Фолькетингу Данії;

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:

  • Копечного Томаша – урядового уповноваженого з питань відновлення України, Чеська Республіка;
  • ПояраТомаша – радника Прем'єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки;

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» І ступеня:

  • Альмагро Лемеса Луїса Леонардо – Генерального секретаря Організації американських держав;
  • Кшановського Єжи (посмертно) – почесного консула України в місті Жешуві у 2003 – 2021 роках, Республіка Польща;
  • Пісторіуса Боріса – Федерального міністра оборони Німеччини;

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

  • Ельброна П'єра – спеціального уповноваженого президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України;
  • Ле Нена Ніколя – голову групи з питань України при Міністрові збройних сил Французької Республіки;
  • Оструп Єнсена Мікееля – голову Ради зовнішньої політики Фолькетингу Данії;

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

  • Браун Деніз – координатора системи ООН в Україні у 2022 – 2024 роках, Канада;
  • Вечорека Ярослава – почесного консула України в місті Катовіце, Республіка Польща;
  • Вледою Насті Маріана – президента Союзу двосторонніх торговельних палат Румунії;
  • Де МолаЙоханнеса Херманна Адріануса Корнеліса – надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерланди в Україні у 2019 – 2024 роках;
  • Жачека Павела – депутата палати депутатів Парламенту Чеської Республіки;
  • Каган Дебру – старшого радника Євразійського центру Атлантичної ради, Сполучені Штати Америки;
  • Картрайта Едварда – спеціального уповноваженого Начальника штабу оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні у 2023 – 2024 роках, бригадного генерала;
  • Кожокару Сімону – Державного секретаря Міністерства національної оборони Румунії;
  • Коффі Люка – старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, Сполучені Штати Америки;
  • Люттенберга Маттіаса – уповноваженого з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина у 2021 – 2024 роках;
  • Малкоча Шерефа – уповноваженого з прав людини Великих Національних Зборів Туреччини;
  • Мука Нейта – радника з питань України благодійної фундації «The Conflict and Development Foundation»;
  • Сфрапінаса Вальдемараса – надзвичайного і повноважного посла Литовської Республіки в Україні у 2021 – 2024 роках;
  • Соботку Вольфганга – президента Національної ради Парламенту Республіки Австрія;
  • Фаранду Жана-П'єра – президента Національної залізничної компанії Франції;
  • Федерічі Франко – військового радника Голови Ради Міністрів Італійської Республіки, генерала;
  • Фройдінга Крістіана – керівника Спеціального штабу «Україна» Федерального міністерства оборони Німеччини, генерал-майора;

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги I ступеня

  • Гренхолм Дженніфер – міністра енергетики Сполучених Штатів Америки;
  • Пейчинович-Бурич Марію – Генерального секретаря Ради Європи;
  • Пріцкер Пенні – спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України;
  • Раймондо Джину – міністра торгівлі Сполучених Штатів Америки;
  • Сіліню Евіку – прем'єр-міністра Латвійської Республіки;

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

  • Купер Лору – заступницю помічника Міністра оборони Сполучених Штатів Америки;

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

  • Аршт Адрієнн – виконавчого віцепрезидента Наглядової ради Атлантичної ради, члена Наглядової ради Центру мистецтв імені Джона Ф.Кеннеді, Сполучені Штати Америки;
  • Вілсон Кері-Лінн – диригентку, Сполучені Штати Америки;
  • Острем Іко Карін – Генеральну директорку Національного архіву Швеції.

Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна державні нагороди Бельгія Естонія Швеція Японія Данія Польща Німеччина Канада Румунія Нідерланди США Європа Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр Індії планує зміцнити двосторонню співпрацю з Україною
Візит Моді до Києва: Індія назвала мету поїздки прем’єр-міністра
21 серпня, 08:38
Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України
Зеленський анонсував посилення української ППО
20 серпня, 17:06
На станції Дорохуськ буде здійснюватися пересадка на польські поїзди до та з Варшави
«Укрзалізниця» попередила про обмеження руху деяких поїздів до Польщі
12 серпня, 13:13
Унаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі 11 серпня загинули батько та його чотирирічний син
Атака РФ на Київщину: Зеленський відреагував на смерть батька та сина
11 серпня, 12:21
Розбита російська техніка у Курській області
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
11 серпня, 10:47
Жан Пʼєр відмовилася коментувати, чи застосовує Україна для цієї атаки американську зброю
США не знали про операцію у Курській області заздалегідь – речниця Білого дому
8 серпня, 03:31
Кількість літаків залишається невідомою
Перші F-16 прибули в Україну: реакція США
31 липня, 22:05
Для Ольги Харлан ця Олімпіада може стати останньою в кар'єрі
Анонс Олімпіади на 29 липня. Харлан та Білодід спробують здобути для України перші нагороди
28 липня, 23:24
Остін уточнив, що США відстежували бомбардувальники протягом більшої частини їхнього польоту
Російські та китайські літаки залетіли на Аляску: Пентагон відреагував
26 липня, 10:26

Політика

Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця»
Зеленьский визначився зі статусом військових, які воюють в РФ
Зеленьский визначився зі статусом військових, які воюють в РФ
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту
Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Заборона Московської церкви: Зеленський підписав закон
Українські захисники витискають окупантів з Харківщини – Зеленський
Українські захисники витискають окупантів з Харківщини – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 серпня: ситуація на фронті
36K
З Днем Незалежності України 2024: привітання, вірші та листівки
33K
«Укрнафта» забрала свої 5 млн донату з фонду «Охматдиту»: у чому причина
25K
ТЦК знімають водіїв із рейсових автобусів: Шмигаль звернувся до Міноборони
15K
У невизнаному Придністров'ї замайорів український прапор
14K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
Вчора, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
Вчора, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua