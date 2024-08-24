Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік
Зеленський відзначив низку іноземців державними нагородами
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами іноземців за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі. Про це йдеться в указі президента №576/2024.
Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня:
- Де Кроо Александера – прем'єр-міністра Королівства Бельгія;
- Каріса Алара – президента Естонської Республіки;
- Кішіду Фуміо — Прем'єр-міністра Японії;
- Крістерссона Ульфа – прем'єр-міністра Швеції;
- Чавеса Роблеса Родріго – президента Республіки Коста-Рика;
Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня:
- Беттеля Ксав'є – віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі, міністра співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург;
- Геле Сорена – спікера Фолькетингу Данії;
Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:
- Копечного Томаша – урядового уповноваженого з питань відновлення України, Чеська Республіка;
- ПояраТомаша – радника Прем'єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки;
Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» І ступеня:
- Альмагро Лемеса Луїса Леонардо – Генерального секретаря Організації американських держав;
- Кшановського Єжи (посмертно) – почесного консула України в місті Жешуві у 2003 – 2021 роках, Республіка Польща;
- Пісторіуса Боріса – Федерального міністра оборони Німеччини;
Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» II ступеня
- Ельброна П'єра – спеціального уповноваженого президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України;
- Ле Нена Ніколя – голову групи з питань України при Міністрові збройних сил Французької Республіки;
- Оструп Єнсена Мікееля – голову Ради зовнішньої політики Фолькетингу Данії;
Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
- Браун Деніз – координатора системи ООН в Україні у 2022 – 2024 роках, Канада;
- Вечорека Ярослава – почесного консула України в місті Катовіце, Республіка Польща;
- Вледою Насті Маріана – президента Союзу двосторонніх торговельних палат Румунії;
- Де МолаЙоханнеса Херманна Адріануса Корнеліса – надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерланди в Україні у 2019 – 2024 роках;
- Жачека Павела – депутата палати депутатів Парламенту Чеської Республіки;
- Каган Дебру – старшого радника Євразійського центру Атлантичної ради, Сполучені Штати Америки;
- Картрайта Едварда – спеціального уповноваженого Начальника штабу оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні у 2023 – 2024 роках, бригадного генерала;
- Кожокару Сімону – Державного секретаря Міністерства національної оборони Румунії;
- Коффі Люка – старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, Сполучені Штати Америки;
- Люттенберга Маттіаса – уповноваженого з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина у 2021 – 2024 роках;
- Малкоча Шерефа – уповноваженого з прав людини Великих Національних Зборів Туреччини;
- Мука Нейта – радника з питань України благодійної фундації «The Conflict and Development Foundation»;
- Сфрапінаса Вальдемараса – надзвичайного і повноважного посла Литовської Республіки в Україні у 2021 – 2024 роках;
- Соботку Вольфганга – президента Національної ради Парламенту Республіки Австрія;
- Фаранду Жана-П'єра – президента Національної залізничної компанії Франції;
- Федерічі Франко – військового радника Голови Ради Міністрів Італійської Республіки, генерала;
- Фройдінга Крістіана – керівника Спеціального штабу «Україна» Федерального міністерства оборони Німеччини, генерал-майора;
Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги I ступеня
- Гренхолм Дженніфер – міністра енергетики Сполучених Штатів Америки;
- Пейчинович-Бурич Марію – Генерального секретаря Ради Європи;
- Пріцкер Пенні – спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України;
- Раймондо Джину – міністра торгівлі Сполучених Штатів Америки;
- Сіліню Евіку – прем'єр-міністра Латвійської Республіки;
Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги II ступеня
- Купер Лору – заступницю помічника Міністра оборони Сполучених Штатів Америки;
Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
- Аршт Адрієнн – виконавчого віцепрезидента Наглядової ради Атлантичної ради, члена Наглядової ради Центру мистецтв імені Джона Ф.Кеннеді, Сполучені Штати Америки;
- Вілсон Кері-Лінн – диригентку, Сполучені Штати Америки;
- Острем Іко Карін – Генеральну директорку Національного архіву Швеції.
Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи.
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