Зеленський присвоїв державні нагороди впливовим іноземцям: перелік

Зеленський відзначив низку іноземців державними нагородами

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами іноземців за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі. Про це йдеться в указі президента №576/2024.

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня:

Де Кроо Александера – прем'єр-міністра Королівства Бельгія;

Каріса Алара – президента Естонської Республіки;

Кішіду Фуміо — Прем'єр-міністра Японії;

Крістерссона Ульфа – прем'єр-міністра Швеції;

Чавеса Роблеса Родріго – президента Республіки Коста-Рика;

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня:

Беттеля Ксав'є – віцепрем'єр-міністра, міністра закордонних справ та зовнішньої торгівлі, міністра співробітництва з питань розвитку та гуманітарних справ Великого Герцогства Люксембург;

Геле Сорена – спікера Фолькетингу Данії;

Зеленський постановив нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня:

Копечного Томаша – урядового уповноваженого з питань відновлення України, Чеська Республіка;

ПояраТомаша – радника Прем'єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки;

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» І ступеня:

Альмагро Лемеса Луїса Леонардо – Генерального секретаря Організації американських держав;

Кшановського Єжи (посмертно) – почесного консула України в місті Жешуві у 2003 – 2021 роках, Республіка Польща;

Пісторіуса Боріса – Федерального міністра оборони Німеччини;

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

Ельброна П'єра – спеціального уповноваженого президента Французької Республіки з питань економічної допомоги та відновлення України;

Ле Нена Ніколя – голову групи з питань України при Міністрові збройних сил Французької Республіки;

Оструп Єнсена Мікееля – голову Ради зовнішньої політики Фолькетингу Данії;

Зеленський постановив нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

Браун Деніз – координатора системи ООН в Україні у 2022 – 2024 роках, Канада;

Вечорека Ярослава – почесного консула України в місті Катовіце, Республіка Польща;

Вледою Насті Маріана – президента Союзу двосторонніх торговельних палат Румунії;

Де МолаЙоханнеса Херманна Адріануса Корнеліса – надзвичайного і повноважного посла Королівства Нідерланди в Україні у 2019 – 2024 роках;

Жачека Павела – депутата палати депутатів Парламенту Чеської Республіки;

Каган Дебру – старшого радника Євразійського центру Атлантичної ради, Сполучені Штати Америки;

Картрайта Едварда – спеціального уповноваженого Начальника штабу оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні у 2023 – 2024 роках, бригадного генерала;

Кожокару Сімону – Державного секретаря Міністерства національної оборони Румунії;

Коффі Люка – старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, Сполучені Штати Америки;

Люттенберга Маттіаса – уповноваженого з питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина у 2021 – 2024 роках;

Малкоча Шерефа – уповноваженого з прав людини Великих Національних Зборів Туреччини;

Мука Нейта – радника з питань України благодійної фундації «The Conflict and Development Foundation»;

Сфрапінаса Вальдемараса – надзвичайного і повноважного посла Литовської Республіки в Україні у 2021 – 2024 роках;

Соботку Вольфганга – президента Національної ради Парламенту Республіки Австрія;

Фаранду Жана-П'єра – президента Національної залізничної компанії Франції;

Федерічі Франко – військового радника Голови Ради Міністрів Італійської Республіки, генерала;

Фройдінга Крістіана – керівника Спеціального штабу «Україна» Федерального міністерства оборони Німеччини, генерал-майора;

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги I ступеня

Гренхолм Дженніфер – міністра енергетики Сполучених Штатів Америки;

Пейчинович-Бурич Марію – Генерального секретаря Ради Європи;

Пріцкер Пенні – спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення України;

Раймондо Джину – міністра торгівлі Сполучених Штатів Америки;

Сіліню Евіку – прем'єр-міністра Латвійської Республіки;

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги II ступеня

Купер Лору – заступницю помічника Міністра оборони Сполучених Штатів Америки;

Зеленський постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

Аршт Адрієнн – виконавчого віцепрезидента Наглядової ради Атлантичної ради, члена Наглядової ради Центру мистецтв імені Джона Ф.Кеннеді, Сполучені Штати Америки;

Вілсон Кері-Лінн – диригентку, Сполучені Штати Америки;

Острем Іко Карін – Генеральну директорку Національного архіву Швеції.

Нагадаємо, що також президент Володимир Зеленський нагородив прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо орденом Свободи.