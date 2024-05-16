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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Вишиванка – це особливий символ нашої свободи. І ось чому

glavcom.ua
«Вишитий одяг – цей унікальний, особливий символ українців – єднає усіх нас задля української перемоги»
фото: ПЦУ

Кожен візерунок, барви, кожна нитка містить свою історію і настрій

Вона українцям до лиця – бо це наше, рідне, автентичне, особливе. Ми одягаємо вишиванки з певним душевним трепетом і любов՚ю, з гордістю і повагою – це для нас символ української нації, нашого славного роду, наших давніх традицій і нашого сьогодення.

Кожен візерунок, барви, кожна нитка містить свою історію і настрій. Нині, під час війни, для нас вишиванка – це особливий символ нашої свободи, волі, сили, незламності.

Придивіться: навіть військовий піксель нам теж за формою нагадує своєрідну вишиванку, яка закарбовує наші прагнення волі і незалежності, мужність і героїзм, віру й надію на перемогу.

Вітаю всіх українців з Днем вишиванки! Нехай рідна Україна завжди живе у ваших серцях.

А вишитий одяг – цей унікальний, особливий символ українців – єднає усіх нас задля української перемоги, такої омріяної, довгоочікуваної, вистражданої, вимоленої та справедливої!

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Джерело
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Теги: історія Україна вишиванка традиції

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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