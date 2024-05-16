Вишиванка – це особливий символ нашої свободи. І ось чому
Кожен візерунок, барви, кожна нитка містить свою історію і настрій
Вона українцям до лиця – бо це наше, рідне, автентичне, особливе. Ми одягаємо вишиванки з певним душевним трепетом і любов՚ю, з гордістю і повагою – це для нас символ української нації, нашого славного роду, наших давніх традицій і нашого сьогодення.
Кожен візерунок, барви, кожна нитка містить свою історію і настрій. Нині, під час війни, для нас вишиванка – це особливий символ нашої свободи, волі, сили, незламності.
Придивіться: навіть військовий піксель нам теж за формою нагадує своєрідну вишиванку, яка закарбовує наші прагнення волі і незалежності, мужність і героїзм, віру й надію на перемогу.
Вітаю всіх українців з Днем вишиванки! Нехай рідна Україна завжди живе у ваших серцях.
А вишитий одяг – цей унікальний, особливий символ українців – єднає усіх нас задля української перемоги, такої омріяної, довгоочікуваної, вистражданої, вимоленої та справедливої!
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