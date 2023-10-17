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У Литві затримали чотирьох осіб, які осквернили український прапор

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Литві затримали чотирьох осіб, які осквернили український прапор
За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато розслідування
фото з відкритих джерел

Серед чотирьох осіб було троє нетверезих чоловіків і одна жінка

У Вільнюсі правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчинили акт наруги над українським прапором. Про це повідомляє LRT.

За даними поліції, на вулиці Діджіої було помічено чотирьох людей, які несли український прапор. Потім вони кинули стяг у смітник і плюнули на нього.

У поліції Вільнюса заявили, що репортер зняв інцидент і повідомив про це поліцію.

Згодом було затримано чоловіків 1980, 1987 й 1997 років народження та жінку 1997 р. н. Чоловіки перебували у нетверезому стані.

Про громадянство затриманих не повідомляється.

За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато розслідування. За законами Литви, такі дії караються штрафом або обмеженням волі до двох років.

Нагадаємо, у березні Міністерство внутрішніх справ Грузії ідентифікувало та оштрафувало лідера «Консервативного руху» Зураба Махарадзе і чотирьох його соратників на тисячу ларі (368 євро) кожного за те, що вони зірвали й спалили прапор ЄС, піднятий біля парламенту Грузії.

Теги: Литва громадянство розслідування прапор

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