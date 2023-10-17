У Литві затримали чотирьох осіб, які осквернили український прапор

Серед чотирьох осіб було троє нетверезих чоловіків і одна жінка

У Вільнюсі правоохоронці затримали чотирьох осіб, які вчинили акт наруги над українським прапором. Про це повідомляє LRT.

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За даними поліції, на вулиці Діджіої було помічено чотирьох людей, які несли український прапор. Потім вони кинули стяг у смітник і плюнули на нього.

У поліції Вільнюса заявили, що репортер зняв інцидент і повідомив про це поліцію.

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Згодом було затримано чоловіків 1980, 1987 й 1997 років народження та жінку 1997 р. н. Чоловіки перебували у нетверезому стані.

Про громадянство затриманих не повідомляється.

За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато розслідування. За законами Литви, такі дії караються штрафом або обмеженням волі до двох років.

Нагадаємо, у березні Міністерство внутрішніх справ Грузії ідентифікувало та оштрафувало лідера «Консервативного руху» Зураба Махарадзе і чотирьох його соратників на тисячу ларі (368 євро) кожного за те, що вони зірвали й спалили прапор ЄС, піднятий біля парламенту Грузії.