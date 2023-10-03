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Окупанти обстріляли Донецьку область: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донецьку область: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Ймовірно, окупанти здійснили артобстріли населених пунктів у Покровському та Волноваському районах

2 жовтня, російські загарбники відкрили вогонь з артилерії по сільгосппідприємству в Донецькій області. Унаслідок атаки постраждали люди. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Ймовірно, окупанти здійснили артобстріли населених пунктів у Покровському та Волноваському районах.

Близько 07:00 російська армія атакувала сільгосппідприємство у селі Новоукраїнка, що належить до Вугледарської громади. Ця атака призвела до отримання осколкових поранень двом робітникам у віці 36 та 55 років, які знаходилися на вулиці. Їх госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Об 11:10 війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по с. Трудовому.

Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Донеччині від обстрілу окупантів постраждала родина з 16-річним сином.

Теги: чоловік розслідування прокурор армія окупанти

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