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Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams

Литва готує новий пакет військової допомоги, включаючи пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams. Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що країна формує свої пакети підтримки для України враховуючи її найбільші потреби та пріоритети.

Найближчим часом Литва передасть пускові установки систем протиповітряної оборони Nasams, а також спільно з окремими країнами-членами ЄС замовить боєприпаси калібру 155 мм для Збройних Сил України.

Крім того, за словами Анушаускаса, пріоритетом на даний момент є обладнання для розмінування, яке Литва та інші країни могли б допомогти придбати.

«І ми готові виділити значну частину власних коштів на ці цілі», – сказав міністр.

Він також додав, що незабаром Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодної пори року.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США 11 жовтня опублікувало про новий пакет військової допомоги Україні.

До слова, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн-16». Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про результативність зустрічі на брифінгу після засідання.  

Теги: міністр розмінування Литва боєприпаси

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