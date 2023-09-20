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Для автомобілів росіян закривається останнє «вікно до Європи»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Для автомобілів росіян закривається останнє «вікно до Європи»
Норвегія ввела аналогічні обмеження для російських авто як і Фінляндія, Польща та країни Балтії
фото з відкритих джерел

Норвегія нарешті ухвалила рішення щодо заборони в'їзду автомобілів росіян

Норвегія вирішила заборонити в'їзд зареєстрованих у Росії легкових автомобілів, заявив держсекретар Ейвінд Вад Петерссон. Таким чином вона стане останньою європейською країною, що межує з РФ, яка вживе таких заходів. Про це пише Nrk.

«Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на ввезення та використання у країні автомобілів із російською реєстрацією. Зараз ми вивчаємо, як це зробити, і незабаром представимо конкретні заходи», – сказав Петерссон.

Норвегія не є членом ЄС, але входить до  Європейської економічної зони і є членом-засновником Європейської асоціації вільної торгівлі. Осло дотримується більшості санкцій ЄС проти РФ. 

Ще минулого тижня офіційні особи країни заявляли, що норвезький уряд поки що не прийняв остаточної позиції щодо оновлених санкційних рекомендацій Європейської комісії, які передбачають заборону на в'їзд для приватних автомобілів із російськими номерами.

«Ми взяли до відома заяву Європейської комісії та її інтерпретацію і уважно вивчаємо, що це означатиме для норвезького законодавства», – заявляла The Barents Observer прессекретарка Міністерства закордонних справ Норвегії Рагнхільд Сіменстад.

Фінляндія заборонила в'їзд машинам із російськими номерами 16 вересня. Митниця пообіцяла  розгортати такі авто і в тому випадку, якщо вони спробують потрапити до країни через кордон із Норвегією, оскільки це також вважається порушенням санкцій. Автомобілям з російськими номерами, що перебувають у Фінляндії, було наказано залишити республіку до 16 березня 2024 року.
Відповідно до  звіту  митної служби, за вихідні 16-17 вересня на кордон Суомі прибула 81 машина з РФ, 37 із них у країну не пустили.

Раніше  в'їзд для зареєстрованих у Росії легкових автомобілів заборонили країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. Влада останньої заявила, що такі машини «мають конфіскуватися» відповідно до інтерпретації Єврокомісії про санкції. При цьому на транзит авто через Литву до області Калінінграда і назад обмеження не поширюються.

Польща запровадила аналогічні заходи із 17 вересня. «Тепер жоден зареєстрований у РФ автомобіль, комерційний чи приватний, не має права в'їжджати до Польщі незалежно від того, чи є його власником громадянином Росії чи іншої країни», – заявив МВС Маріуш Каміньський.

Раніше Єврокомісія заявила, що в'їзд до ЄС на зареєстрованих у РФ автомобілях розцінюватиметься як «нелегальний імпорт» незалежно від того, чи використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях.

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Теги: кордон Єврокомісія санкції імпорт Естонія Латвія Фінляндія транзит машини Норвегія Литва автомобіль вихідні

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