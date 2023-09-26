Надсилала коханим смертельні посилки: поліція завершила досудове розслідування відносно жительки Київщини

Поліцейські затримали жінку, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їй про підозру

Оперативники поліції Київщини з’ясували повну інформацію про жінку, яка ймовірно труїла людей

Поліція Київщини завершила досудове розслідування відносно жінки, яка відсилала коханим смертельні посилки, врезультаті яких лдин помер в муках, ще п’ять ледь не загинули від отруєння талієм. Про це повідомляє пресслужба поліції.

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Як нагадали правоохоронці, ще взимку до поліції зателефонував лікар та повідомив, що до медичного закладу Іванківського району доставлено 38-річного чоловіка з явними ознаками отруєння талієм.

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«Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію. Потерпілий зазначив, що 14 лютого отримав повідомлення від невідомого номеру про те, що він брав участь у розіграші і виграв відповідний приз. Через декілька днів чоловік справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати. Через деякий час йому стало зле, і він потрапив до лікарні», – йдеться у повідомленні.

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Також подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова. У п’ятьох подруг був підтверджений в організмі теж цей вид металу.

Правоохоронці невідкладно розпочали оперативно-розшукові заходи та встановили, що відправлення кур’єрською доставкою ядовитих пляшок рому здійснювала жінка. У той час до поліції повідомили трагічну інформацію – чоловік від отруєння помер.

Оперативники поліції Київщини з’ясували повну інформацію про жінку, яка ймовірно труїла людей. 20 років тому вона мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося. Невдалою виявилась спроба створити родину із ще одним потерпілим, який також отримав від підсудної пляшку з отрутою.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні 35-річної зловмисниці було виявлено і вилучено ще дві пляшки алкоголю, телефони, стартові пакети, пляшки з невідомими рідинами, речі, у яких вона здійснила покупку «подарунків» та докази.

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Тоді поліцейські затримали жінку, помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили їй про підозру.

Наразі за даними фактами слідчі слідчого управління поліції Київщини, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, скерували обвинувальний акт до суду (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст.115, п.п. 5, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 ККУ). Фігурантці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Як раніше повідомлялсоя, для помсти через нескладене особисте життя жінка додала у пляшку з алкоголем талій. У подальшому створила у соцмережі акаунт нібито магазина, який проводив розіграш. Серед переможців вона визначила, зокрема, мешканця Київщини, з яким колись перебувала у стосунках. 38-річний постраждалий потрапив до лікарні з явними ознаками отруєння талієм.