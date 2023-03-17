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Протести в Грузії: правоохоронці оштрафували проросійських радикалів, які спалили прапор ЄС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести в Грузії: правоохоронці оштрафували проросійських радикалів, які спалили прапор ЄС
фото: Новости-Грузия

Кожен з порушників був оштрафований на тисячу ларі (368 євро)

Міністерство внутрішніх справ Грузії ідентифікувало та оштрафувало лідера «Консервативного руху» Зураба Махарадзе і чотирьох його соратників на тисячу ларі (368 євро) кожного за те, що вони зірвали й спалили прапор ЄС, піднятий біля парламенту Грузії. Про це повідомляє «Новости-Грузия».

У грузинському МВС також заявили, що «вживаються правові заходи щодо інших осіб, причетних до цього процесу».

З 2022 року в Грузії осквернення виставленого державною установою прапора або герба ЄС, НАТО чи іншої міжнародної організації, а також країни, з якою встановлені дипломатичні відносини, є правопорушенням.

Нагадаємо, 14 березня прихильники та лідери прокремлівського радикального угруповання «Альт-Інфо» та партії «Консервативний рух» зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту Грузії та спалили його

Як повідомлялося, під час протестів у Тбілісі, які спалахнули 7 та 8 березня проти ухвалення закону про «іноагентів» біля будівлі парламенту, співробітники МВС Грузії затримали 134 людини.

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Теги: 8 березня прапор партії Грузия Грузія

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