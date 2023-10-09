ЗМІ з'ясували, яка компанія з Москви публічно закуповує західні товари для війни

Сума угод цієї компанії з березня 2022 року по жовтень 2023 року склала близько 10 мільярдів рублів (100 мільйонів доларів)

Московська компанія «Стс технологія» публічно здійснює закупівлю західних військових товарів і не приховує мету використання продукції. Товари імпортуються до Російської Федерації під позначенням «для потреб «СВО». Про це повідомляє видання «Важливі історії».

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Зазначається, що сума угод цієї компанії з березня 2022 року по жовтень 2023 року склала близько 10 мільярдів рублів (100 мільйонів доларів).

ТОВ «Стс технологія» ввезло бронежилетів на 4,6 млрд (46,1 млн доларів), бронешоломів на 2,6 млрд (26 млн доларів), пластин для бронежилетів на 1,5 млрд (15 млн доларів) і захисних окулярів на 1 млрд (10 млн доларів).

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Раніше ця компанія займалася постачанням і встановленням машинобудівного обладнання. У 2022 році виторг цього ТОВ зросла більш ніж удесятеро порівняно з 2021-м роком.

Власник компанії «Стс технологія» народився в Сирії та має громадянство Російської Федерації – Усама Абдулкадер Альмама. У нього зареєстровано близько 20 невеликих компаній у Росії, які діють у сферах готельного та ресторанного бізнесу, торгівлі та харчової промисловості.

Основний постачальник військового спорядження для конфлікту в Україні – китайська компанія Xinxing Guangzhou Import&Export, яка займається продажем військової форми, взуття, спорядження та сумок з 1989 року. Вони також володіють власною фабрикою з виробництва куленепробивних виробів.

Поставки товарів до Російської Федерації організовувалися через посередників у Туреччині. Найбільші посередницькі компанії – Fiador Group Danismanlik (заснована у 2022 році, яка торгує будматеріалами, харчовими продуктами, електронікою та іншими товарами) та Asay Ve Dis Ticaret (спеціалізується на будматеріалах, системах автоматизації для будівництва та інструментах). Обидві компанії мають реєстрацію у Стамбулі.

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Альмама повідомив журналістам, що компанію «Стс технологія» у нього нібито відібрали.

«Цю компанію вже 3 роки як у мене відібрали бандити, як і інші компанії. І мені нічого не відомо чим займається зараз. І знати їх не хочу навіть. Хто відібрав – із задоволенням розповім як продам мій будинок і ресторан і поїду», – відповів він.

Гендиректор «Стс технології» прочитав запитання журналістів у Telegram і видалив чат. Також уточнюється, що жодна з них не перебуває під санкціями.