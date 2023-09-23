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Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський
Суд збільшив олігарху розмір застави з 509,9 млн грн до 3,89 млрд грн
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Феміда вважає: український олігарх може переховуватися від слідства, скориставшись паспортом громадянина Ізраїлю

Шевченківський районний суд Києва офіційно підтвердив наявність у мільярдера та українського бізнесмена Ігоря Коломойського паспорта громадянина Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Це сталося під час зміни запобіжного заходу Коломойському і збільшення розміру застави з 509,9 млн грн до 3,89 млрд грн. Нагадаємо, що олігарх підозрюється у шахрайстві та відмиванні доходів.

У поданому клопотанні до суду заступник керівника другого відділу детективів Бюро економічної безпеки наголосив, що підозрюваний олігарх може незаконно виїхати за межі України з метою уникнення кримінальної відповідальності. Суд погодився з цим твердженням. Зокрема, Феміда зауважила, що у разі доведення причетності Ігоря Коломойського до інкримінованого злочину, йому загрожує до 12 років тюрми.

Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський фото 1
скріншот із судового реєстру

«Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності. Крім того, Коломойський має громадянство Держави Ізраїль, що надає йому право безперешкодно переміщатися за межі території України. Вищевказані обставини в сукупності дають підстави дійти до висновку щодо існування ризику вчинення підозрюваним дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування та суду», – йдеться у судовій ухвалі.

Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський фото 2
скріншот із судового реєстру

Варто наголосити: колишній журналіст, а нині радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко оприлюднив скріншот повідомлення про підозру Ігорю Коломойському. У ньому зазначено, що Коломойський є громадянином Ізраїлю та Кіпру, громадянства України його позбавлено. Натомість 2 вересня Шевченківський районний суд Києва під час обрання запобіжного заходу олігарху ідентифікував Коломойського як громадянина України.

Суд остаточно встановив, громадянином якої країни є Коломойський фото 3
скріншот із судового реєстру

Наразі олігарх утримується в ізоляторі СБУ, що на провулку Аскольдів, 3А. Термін його арешту визначено до 31 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

Додамо, що у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Пізніше Верховна Рада забрала депутатські мандати у Рабіновича і Васильковського.

У листопаді 2022 року Геннадій Корбан подав до суду на Володимира Зеленського. Бізнесмен хоче визнати протиправним та нечинним указ президента України №502 від 18 липня 2022 року у частині припинення громадянства України щодо нього. Наразі розгляд справи триває.

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Теги: громадянство Приватбанк СБУ гроші війна суд Бюро економічної безпеки України Ігор Коломойський

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