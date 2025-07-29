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У Лондоні сталася різанина: є загиблі та поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Лондоні сталася різанина: є загиблі та поранені
Місце, де сталася різанина
фото: David Nathan/UKNIP

Поліція наголошує, що на даний момент не розглядає цей інцидент як терористичний акт

У понеділок, 28 липня, в центральній частині Лондона сталася кривава різанина, яка призвела до загибелі двох осіб та поранень кількох інших. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Sky News.

Близько 13:00 за місцевим часом поліція прибула до торгового приміщення на Лонг-Лейн, Саутерк, де виявила чотирьох осіб з ножовими пораненнями.

На жаль, 58-річний чоловік помер на місці події. Троє інших постраждалих були госпіталізовані, але 27-річний чоловік згодом також помер у лікарні.

Серед поранених – чоловік віком близько 30 років, який наразі перебуває в лікарні, його життю нічого не загрожує. Ще один чоловік, також приблизно 30 років, залишається в лікарні у критичному стані, що загрожує його життю.

Головний детектив-суперінтендант Емма Бонд зазначила: «Наше розслідування перебуває на ранній стадії, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб зрозуміти всі обставини цього разючого інциденту».

Поліція наголошує, що на даний момент не розглядає цей інцидент як терористичний акт і запевняє, що подальшої загрози для громадськості немає.

Раніше ми писали, що чоловік на автомобілі в'їхав у будівлю церкви в місті Уейн штату Мічиган і відкрив вогонь по парафіянах. Про це повідомило видання Detroit News з посиланням на поліцейське управління, пише «Главком»

У результаті інциденту одну людину було поранено. Нападника ліквідував охоронець церкви. «Охоронець церкви застрелив підозрюваного. Одна людина була поранена в ногу», – йдеться в повідомленні поліцейського управління.

На момент нападу в будівлі було близько 150 осіб, зокрема багато дітей.

До слова, у грецькій православній церкві святого Іллі в столиці Сирії Дамаску стався теракт: за попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе просто під час служби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб.

Теги: напад Велика Британія розслідування Лондон

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