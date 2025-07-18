Плани відправлення в Україну миротворців готові – Стармер

Члени коаліції провели кілька зустрічей, де йшлося про розміщення миротворчого контингенту в Україні

«Коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

«Я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я, і саме тому минулого тижня ми провели зустріч «Коаліції рішучих», щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації», – каже він.

Глава британського уряду уточнив, що для розробки конкретних військових планів потрібен час, тому їх вирішили підготувати до припинення вогню між Україною і Росією. «Найважливіше і часто найскладніше – у нас є командна структура, завдяки якій плани можуть дуже швидко перейти від стадії планування до стадії реалізації», – розповів глава британського уряду.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, партнери обговорюють два сценарії розміщення військового контингенту в Україні. Різниця полягає у кількість військових, яка буде відправлена.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна – самостійна держава. Тому тільки вона даватиме дозвіл на розміщення у себе іноземних сил.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський стверджує, що Польща не направлятиме війська в Україну, оскільки російські пропагандисти можуть це використати у своїх цілях.