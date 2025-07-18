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21-річний чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував магазин на Бучанщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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21-річний чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував магазин на Бучанщині
Поліція Київщини затримала зловмисника за вчинення розбійного нападу
фото: Національна поліція України/Facebook

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі

21-річного чоловіка затримали на Бучанщині за вчинення розбійного нападу. Він, погрожуючи застосуванням гранати, викрав товар з магазину та зник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини

Повідомляється, що подія сталася 17 липня, о 10:30 ранку в місті Ірпінь. До поліції звернувся працівник торговельного закладу та повідомив про інцидент.

«Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо, у Києві викрито зухвалу крадіжку 15 млн грн з автомобіля обміну валют. Зловмисники, серед яких – раніше судимий за вбивство організатор, протягом року готували план, вирізали отвір у багажнику та використали мотузку, щоб викрасти мільйони. Наразі всі троє підозрюваних перебувають під вартою. 

Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі столиці дільничні правоохоронці затримали 33-річного чоловіка, який викрав понад 100 тис. грн з припаркованого автомобіля Lexus. Зловмисник виявився сусідом потерпілого підприємця. 

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Теги: викрадення поліція розслідування Ірпінь

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