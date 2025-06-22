Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули

Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих

Вибуховий пристрій був прикріплений до пояса смертника

У грецькій православній церкві святого Іллі в столиці Сирії Дамаску стався теракт: за попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе просто під час служби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску», – повідомило державне телебачення Сирії.

За даними агентства САНА, вибуховий пристрій був прикріплений до пояса смертника.

Інформаційне агентство AFP передає, що інтер’єр церкви зазнав серйозних руйнувань: пошкоджено дерев’яні лави, на підлозі лежать зірвані ікони, навколо – сліди крові.

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Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих. Офіційна кількість жертв наразі уточнюється. Представники сил безпеки поки не надали коментарів.

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