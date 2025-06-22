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Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули
Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих
фото: reuters.com

Вибуховий пристрій був прикріплений до пояса смертника

У грецькій православній церкві святого Іллі в столиці Сирії Дамаску стався теракт: за попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе просто під час служби. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій у церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску», – повідомило державне телебачення Сирії.

Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули фото 1

За даними агентства САНА, вибуховий пристрій був прикріплений до пояса смертника.

Інформаційне агентство AFP передає, що інтер’єр церкви зазнав серйозних руйнувань: пошкоджено дерев’яні лави, на підлозі лежать зірвані ікони, навколо – сліди крові.

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Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих. Офіційна кількість жертв наразі уточнюється. Представники сил безпеки поки не надали коментарів.

Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули фото 2

Раніше лідери європейських країн попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

Раніше ми писали, що Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

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Теги: теракт напад Сирія

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