Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ та Офіс генерального прокурора провели масштабну спецоперацію
фото: ssu.gov.ua

«Антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює»

Ключова новина дня: СБУ та ОГП провели масштабну спецоперацію, викривши низку працівників НАБУ на зв’язках з Росією. Як мінімум три кейси зі спецоперації вражають.

Кейс перший. Один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Причому Магамедрасулов курував у НАБУ прифронтові регіони!

Кейс другий. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: «агенти НАБУ по виклику» на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. Христенку оголосили підозру у державній зраді. Він був резидентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. ОПЗЖшник перебував у тісних стосунках із Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Скомаровим.

Кейс третій. Співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору – колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.

Вже цих кейсів достатньо, щоб зробити очевидний висновок: НАБУ потребує очищення, адже мова йде про зв’язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ! Факти, які виявила Служба та Офіс генпрокурора дуже конкретні. Обвинувачення – серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою у НАБУ – не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро.

Звернув увагу на те, що розслідування було спільною роботою СБУ та Офісу Генерального Прокурора, а підозру детективам НАБУ підписує сам Генпрокурор. Апеляції НАБУ, що, мовляв, СБУ приходили без ухвали суду, м'яко кажучи, не витримують критики. Проводити слідчі дії без ухвали суду не є порушенням Закону. Так часто роблять і детективи НАБУ.

У даному випадку отримання ухвали суду з боку СБУ могло спричинити витік інформації та серйозно зашкодити проведенню спецоперації щодо нейтралізації російського впливу на одне з ключових антикорупційних відомств. Адже самі набушники мають доступ до єдиного державного реєстру судових рішень! Як ви собі це уявляєте? Російські агенти, маючи всю інформацію, сиділи б і чекали поки до них прийдуть?

Очевидно, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює. Фактично від дня створення Бюро не звітує про свою роботу. При цьому, результати антикорупційної роботи НАБУ більш ніж скромні. На фоні відсутності будь-якого контролю, працівники Бюро відчули свою повну безкарність.

Вважаю, що сьогодні суспільство має відреагувати на цей «НАБУгейт». Своє слово має сказати і ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Бачу, що «професійні захисники НАБУ» вже включились у роботу. Дивно виглядають їх спроби перевести розмову на якісь юридичні тонкощі. Але факти річ вперта. І всі вони проти керівництва НАБУ. Мова йде про роботу на Росію і тут не місце подвійним стандартам!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ НАБУ Офіс Генерального прокурора розслідування російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами генерала Малюка, особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ
Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
23 червня, 15:51
Раніше правоохоронці стверджували, що ексглава Міноборони не є фігурантом справи про скандальні закупівлі харчів для армії
Правоохоронці провели обшуки в ексочільника Міноборони Резнікова – ЗМІ
4 липня, 14:44
СБУ та ОГП повідомили про підозру експосадовцю Міноборони
Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь
2 липня, 19:30
Співробітники СБУ затримали зловмисника неподалік одного з військових управлінь ЗСУ, щодо якого він готував «агентурний звіт»
Затримано 17-річного випускника школи, який коригував масовані атаки окупантів по Києву
4 липня, 17:21
СБУ розшукує Тараса Барабаша
Постачав до Росії. Виробника чаю «Мономах» і Lovare оголошено в розшук
8 липня, 13:41
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
У Штатах шахрай підробив голос Рубіо та розіслав повідомлення міністрам
13 липня, 04:18
Правоохоронці затримали жінок під час виконання завдань російських спецслужб
Затримано двох жінок, підозрюваних у спробі підірвати суддю
14 липня, 13:26
Посли G7 кажуть, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ
Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через слідчі дії проти НАБУ
Вчора, 21:50
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
Вчора, 19:10

Кирило Сазонов

Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну
Нейтральний статус України – подарунок Трампа Путіну
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації
Наступ РФ на Донеччину: аналіз ситуації
Кремль намагається спровокувати Україну перед 9 травня
Кремль намагається спровокувати Україну перед 9 травня
Кремль готує останній ривок до осені
Кремль готує останній ривок до осені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
69K
На 43-му році пішла з життя актриса театру Франка
12K
Генпрокурор заявив про викриття гендиректора «Лісів України»
4010
Вагітна дружина нардепа, Miss Ukraine International 2018 втратила житло після атаки РФ (фото)
3780
Передача Україні ЗРК Patriot і європейський фонд допомоги – багатовекторна операція Білого дому

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua