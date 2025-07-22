Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?

«Антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює»

Ключова новина дня: СБУ та ОГП провели масштабну спецоперацію, викривши низку працівників НАБУ на зв’язках з Росією. Як мінімум три кейси зі спецоперації вражають.

Кейс перший. Один з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов організував незаконну торгівлю з країною-агресором. Причому Магамедрасулов курував у НАБУ прифронтові регіони!

Кейс другий. Чинний нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко керував набушниками: «агенти НАБУ по виклику» на замовлення Христенка супроводжували виїзд за кордон олігарха Боголюбова. Христенку оголосили підозру у державній зраді. Він був резидентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. ОПЗЖшник перебував у тісних стосунках із Магамедрасуловим та керівником підрозділу детективів НАБУ Скомаровим.

Кейс третій. Співробітник Центрального апарату НАБУ Віктор Гусаров працював у найелітнішому, закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Передавав інформацію з обмеженим доступом своєму куратору – колишньому заступнику керівника охорони Януковича Дмитру Іванцову.

Вже цих кейсів достатньо, щоб зробити очевидний висновок: НАБУ потребує очищення, адже мова йде про зв’язки з РФ топпосадовців Бюро та про прямих агентів ФСБ у НАБУ! Факти, які виявила Служба та Офіс генпрокурора дуже конкретні. Обвинувачення – серйозні. Очевидно, що справа з держзрадою у НАБУ – не політична, як би хтось не хотів прикрутити сюди політику. Мова йде про нейтралізацію впливу ФСБ на Бюро.

Звернув увагу на те, що розслідування було спільною роботою СБУ та Офісу Генерального Прокурора, а підозру детективам НАБУ підписує сам Генпрокурор. Апеляції НАБУ, що, мовляв, СБУ приходили без ухвали суду, м'яко кажучи, не витримують критики. Проводити слідчі дії без ухвали суду не є порушенням Закону. Так часто роблять і детективи НАБУ.

У даному випадку отримання ухвали суду з боку СБУ могло спричинити витік інформації та серйозно зашкодити проведенню спецоперації щодо нейтралізації російського впливу на одне з ключових антикорупційних відомств. Адже самі набушники мають доступ до єдиного державного реєстру судових рішень! Як ви собі це уявляєте? Російські агенти, маючи всю інформацію, сиділи б і чекали поки до них прийдуть?

Очевидно, що антикорупційна система в її нинішньому вигляді не працює. Фактично від дня створення Бюро не звітує про свою роботу. При цьому, результати антикорупційної роботи НАБУ більш ніж скромні. На фоні відсутності будь-якого контролю, працівники Бюро відчули свою повну безкарність.

Вважаю, що сьогодні суспільство має відреагувати на цей «НАБУгейт». Своє слово має сказати і ТСК, створена у Верховній Раді, яка розслідує ефективність роботи антикорупційних органів. Бачу, що «професійні захисники НАБУ» вже включились у роботу. Дивно виглядають їх спроби перевести розмову на якісь юридичні тонкощі. Але факти річ вперта. І всі вони проти керівництва НАБУ. Мова йде про роботу на Росію і тут не місце подвійним стандартам!