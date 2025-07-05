Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано
За інструкцією російської спецслужби агент заклав під авто саморобний вибуховий пристрій
фото: Національна поліція

Чоловік заклав вибухівку під автомобіль працівника підприємства, яке займається оборонними замовленнями

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту.

В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано фото 1

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено. Тим часом, в Офісі Генпрокурора уточнили, що за кермом підірваного авто перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями. На щастя, потерпілий вижив йому надається медична допомога.

Після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно». Утім, співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» розшукали та затримали його.

В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано фото 2

У Національній поліції повідомили, що за свою «роботу» виконавець мав отримати грошову винагороду. Але залишився без обіцяних грошей і був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти до рідного міста.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано фото 3

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Приєднуйтеся до каналу «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, сьогодні вранці, 5 липня 2025 року, у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, інцидент трапився на вулиці Варненській, де вибухнув легковий автомобіль марки «Opel».

Раніше контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення мав вчинити серію терактів у північних регіонах України. 

Читайте також:

Теги: Одеса поліція автомобіль теракт вибух розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зруйнована Каховська ГЕС спричинила катастрофічну повінь
Два роки після трагедії: наслідки підриву та теперішній вигляд Каховського водосховища
6 червня, 11:02
На місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини РФ
Масована атака на Київ: прокуратура розпочала розслідування воєнних злочинів
10 червня, 09:55
Посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці привласнили майже 50% грошей, які виділялися на те, щоб для родичів українських воїнів їхнє поховання було безкоштовним
Розкрадали кошти на поховання воїнів: викрито посадовців Одеської міськради
18 червня, 15:15
На пікові дати призначено додатковий поїзд №708/707
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до популярного напрямку
24 червня, 06:19
За скоєне чиновниці загрожує до п'яти років позбавлення волі
Скандал у Держпродспоживслужбі: колишня чиновниця підозрюється у продажі держмайна за безцінь
25 червня, 16:31
Запобіжний захід Чернишову та удар по місту Самар. Головне за 27 червня
Запобіжний захід Чернишову та удар по місту Самар. Головне за 27 червня
27 червня, 22:00
Зі 193 українців, які перебували в казармах, додому повернули менше ніж два десятки, понад 50 людей загинули
ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
1 липня, 06:41
За напад на авто ветеранки чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі
Поліція затримала чоловіка, який стріляв по автівці волонтерки на Виноградарі (фото)
2 липня, 09:29
Під Житомиром на АЗС стався вибух
Вибух поблизу Житомира на АЗС: поліція звернулася до водіїв
2 липня, 19:59

Кримінал

В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано
В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано
У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків
У Києві чоловік після суперечки почав стріляти у підлітків
У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який застрелив колегу та інсценував його самогубство
У Запоріжжі судитимуть колишнього правоохоронця, який застрелив колегу та інсценував його самогубство
У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв: підозрюють матір та її коханця
У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв: підозрюють матір та її коханця
Правоохоронці провели обшуки в ексочільника Міноборони Резнікова – ЗМІ
Правоохоронці провели обшуки в ексочільника Міноборони Резнікова – ЗМІ
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
28K
У Києві припинив роботу ресторан футболіста збірної України
22K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
17K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
9637
РФ намагається тиснути на ООН, щоб легалізувати «референдуми» на окупованих територіях

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua