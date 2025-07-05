В Одесі підірвали авто працівника оборонного підприємства: підорюваного затримано

За інструкцією російської спецслужби агент заклав під авто саморобний вибуховий пристрій

Чоловік заклав вибухівку під автомобіль працівника підприємства, яке займається оборонними замовленнями

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі. Про це інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту.

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено. Тим часом, в Офісі Генпрокурора уточнили, що за кермом підірваного авто перебував працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями. На щастя, потерпілий вижив йому надається медична допомога.

Після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно». Утім, співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» розшукали та затримали його.

У Національній поліції повідомили, що за свою «роботу» виконавець мав отримати грошову винагороду. Але залишився без обіцяних грошей і був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі в Одесі, звідки планував втекти до рідного міста.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, сьогодні вранці, 5 липня 2025 року, у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля. За попередньою інформацією, інцидент трапився на вулиці Варненській, де вибухнув легковий автомобіль марки «Opel».

Раніше контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення мав вчинити серію терактів у північних регіонах України.