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У Штатах шахрай підробив голос Рубіо та розіслав повідомлення міністрам

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Штатах шахрай підробив голос Рубіо та розіслав повідомлення міністрам
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
фото: Reuters

Розслідування триває

Державний департамент США розіслав попередження у дипломатичні установи та державні органи щодо небезпечного шахрая, який використовує штучний інтелект для імітації голосу державного секретаря Марко Рубіо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Як зазначає видання, лише за минулий тиждень шахрай намагався намагався зв'язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ інших країн, сенатором США та губернатором одного зі штатів. 

Шахрай розсилав їм повідомлення через голосову пошту, месенджер Signal та текстові повідомлення.

Зазначається, що зловмисник використовує технології штучного інтелекту, щоб імітувати голос державного секретаря.

Наразі імена тих, кому «Рубіо» надсилав повідомлення не називаються. Розслідування триває.

«Держдепартамент поінформований про цей інцидент і зараз відстежує ситуацію та займається розв'язанням проблеми», – повідомила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Нагадаємо, шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. 

Зазначається, що для створення аудіодіпфейків шахраї використовують штучний інтелект. Спершу вони розробляють певний сценарій схеми й у соцмережах дізнаються інформацію про людину.

А вже потім телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати гроші. Наприклад, це використовується у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу.

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Теги: технології розслідування штучний інтелект Марко Рубіо

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