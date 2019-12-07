У Києві підірвали авто співробітника одного з міністерств



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Розпочато досудове розслідування

У Києві невідомі підірвали автомобіль заступника одного з департаментів Міністерства аграрної політики.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася в дворі житлового будинку по вулиці Деміївській. За попередніми висновками, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, встановлений біля заднього колеса автомобіля Honda CR-V. Вибухом було пошкоджено заднє праве колесо та задній бампер автомобіля.

Розпочато досудове розслідування за ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Нагадаємо, сьогодні депутат Соболєв оприлюднив імена ймовірних замовників замаху на нього. У списку, зокрема, був Олександр Грановський.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Двом затриманим молодикам оголошено підозру.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Андрія Лаврегу.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.