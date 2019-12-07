У Сімферополі обікрали храм ПЦУ
Спроби крадіжок були і раніше – архієпископ
У Сімферополі обікрали приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги.
Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента.
«Коли мене не було в Криму, робочі, які роблять ремонт у церкви, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно були виламані двері, старі дерев’яні, під виглядом ремонту для встановлення нових. З другого поверху викрадено радіоапаратуру. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав», – розповів Климент.
Він додав, що спроби крадіжок були і раніше.
«Поки що немає публічних коментарів робочих, яких звинуватив архієпископ. Крым.Реалии стежать за ситуацією», – йдеться в повідомленні.
Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.
Нагадаємо, Православна церква України не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, але поки що підтримки з боку українського суспільства немає.