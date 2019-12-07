У Сімферополі обікрали храм ПЦУ



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Фото: Крым.Реалии

Спроби крадіжок були і раніше – архієпископ

У Сімферополі обікрали приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги.

Про це повідомляє Крым.Реалии з посиланням на архієпископа Кримської єпархії ПЦУ Климента.

«Коли мене не було в Криму, робочі, які роблять ремонт у церкви, нас обікрали. Крадіжка сталася на другому поверсі. Незаконно були виламані двері, старі дерев’яні, під виглядом ремонту для встановлення нових. З другого поверху викрадено радіоапаратуру. Сьогодні вранці я заявив виконробу, щоб мені повернули апаратуру. Він мене послав», – розповів Климент.

Він додав, що спроби крадіжок були і раніше.

«Поки що немає публічних коментарів робочих, яких звинуватив архієпископ. Крым.Реалии стежать за ситуацією», – йдеться в повідомленні.

Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Нагадаємо, Православна церква України не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, але поки що підтримки з боку українського суспільства немає.