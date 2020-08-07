У Білорусі на виборах президента спостерігачі фіксують тисячі порушень



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За перші три дні дострокового голосування на виборчих дільницях проголосували 22,47% білорусів

Незалежні спостерігачі з 4 до 6 серпня зареєстрували понад три тисячі порушень під час голосування на виборчих дільницях

У Білорусі за перші три дні голосування - з 4 до 6 серпня - на виборах президента незалежні спостерігачі зареєстрували понад три тисячі порушень. Про це повідомляє БелТА з посиланням на ЦВК країни.

Зазначається, що за перші три дні дострокового голосування на виборчих дільницях проголосували 22,47% білорусів.

Спостерігачі з громадської кампанії «Чесні люди» зазначають, що в перший день голосування, 4 серпня, дані про явку були завищені у понад півтора рази. ЦВК звітував про явку 4 серпня 4,98%.

Експерти вважають, що висока явка на достроковому голосуванні може також бути однією з ознак фальсифікації результатів.

У Білорусі перед виборами звучали заклики ігнорувати дострокове голосування. Білоруська республіканська колегія адвокатів опублікувала спеціальну заяву, в якій назвала такі заклики незаконними.

Як повідомлялося, дострокове голосування на виборах президента Білорусі розпочалося 4 серпня і триватиме до 8 серпня. Основний день голосування призначений на 9 серпня.

Нагадаємо, сьогодні, 7 серпня, у Білорусі силовики затримали керівника штабу суперника Лукашенка.

На фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

До слова, до президентських виборів у Білорусі, що пройдуть 9 серпня, допустили п'ять кандидатів. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, буде обиратися на шостий строк поспіль. Передвиборна кампанія відзначена безпрецедентними вуличними виступами супротивників Лукашенко. В країні також спалахують акції протесту, на яких затримують десятки людей.

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