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    У світі

    У Мінську зник відомий білоруський поет

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    Дмитро Строцев - У Мінську зник відомий білоруський поет
    Дмитро Строцев

    Дмитро Строцев - відомий білоруський поет, громадський активіст і керівник літературного проекту «Мінська Школа»

    В Мінську зник відомий білоруський поет Дмитро Строцев. Його дружина повідомила, що він з 11 ранку не виходить на зв’язок.

    Про це повідомив Білоруський ПЕН-центр.

    Дружина поета Анна Строцева повідомила, що розійшлась з Дмитром об 11:00, після чого з ним ніхто не міг зв’язатись.

    «Усі телефони не відповідають, в мережі його немає», - повідомила вона.

    Дмитро Строцев - відомий білоруський поет, громадський активіст і керівник літературного проекту «Мінська Школа». За збірку віршів «850 рядків» був удостоєний Руською премією третього ступеня за 2007 рік.

    Тим часом в Білорусі продовжуються протести проти режиму Олександра Лукашенка.

    школа дружина
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