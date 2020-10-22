У Мінську зник відомий білоруський поет



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Дмитро Строцев

Дмитро Строцев - відомий білоруський поет, громадський активіст і керівник літературного проекту «Мінська Школа»

В Мінську зник відомий білоруський поет Дмитро Строцев. Його дружина повідомила, що він з 11 ранку не виходить на зв’язок.

Про це повідомив Білоруський ПЕН-центр.

Дружина поета Анна Строцева повідомила, що розійшлась з Дмитром об 11:00, після чого з ним ніхто не міг зв’язатись.

«Усі телефони не відповідають, в мережі його немає», - повідомила вона.

Дмитро Строцев - відомий білоруський поет, громадський активіст і керівник літературного проекту «Мінська Школа». За збірку віршів «850 рядків» був удостоєний Руською премією третього ступеня за 2007 рік.

Тим часом в Білорусі продовжуються протести проти режиму Олександра Лукашенка.