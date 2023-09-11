У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)

Монумент встановлений поблизу міста Унгени, що неподалік кордону із Румунією

На радянському монументі у Молдові з’явився надпис із характерним посилом. Зокрема невідомі написали, за яким напрямком йти російському танку. Про повідомляє кореспондент «Главкома».

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Монумент з радянським танком встановлений поблизу міста Унгени, що неподалік кордону із Румунією.

Сьогодні, на монументі з’явилися написи: «рускій танк, іді на х@й».

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Як повідомлялося, у Молдові на румунсько-молдовському кордоні невідомі перефарбували радянський танк у кольори прапора України.

Нагадаємо, у Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам, до якого російська делегація на чолі з послом РФ у Польщі Сергієм Андрєєвим мала покладати квіти.

Інсталяція показує знищені Росією українські міста та людські життя. Біля пам'ятника радянським солдатам установили сотні українських прапорців, багато з яких залиті червоною фарбою, невеликі дерев'яні хрести з прізвищами загиблих українців і поляків, макети житлових будинків з написами на них – Буча, Маріуполь, Бахмут, Херсон, Ірпінь.