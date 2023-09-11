Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)
фото: glavcom.ua

Монумент встановлений поблизу міста Унгени, що неподалік кордону із Румунією

На радянському монументі у Молдові з’явився надпис із характерним посилом. Зокрема невідомі написали, за яким напрямком йти російському танку. Про повідомляє кореспондент «Главкома».

Монумент з радянським танком встановлений поблизу міста Унгени, що неподалік кордону із Румунією.

У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото) фото 1

Сьогодні, на монументі з’явилися написи: «рускій танк, іді на х@й».

Як повідомлялося,  у Молдові на румунсько-молдовському кордоні невідомі перефарбували радянський танк у кольори прапора України.

Нагадаємо, у Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам,  до якого російська делегація на чолі з послом РФ у Польщі Сергієм Андрєєвим мала покладати квіти. 

Інсталяція показує знищені Росією українські міста та людські життя. Біля пам'ятника радянським солдатам установили сотні українських прапорців, багато з яких залиті червоною фарбою, невеликі дерев'яні хрести з прізвищами загиблих українців і поляків, макети житлових будинків з написами на них – Буча, Маріуполь, Бахмут, Херсон, Ірпінь.

Читайте також: Чому гагаузи злі на Україну? Розмова про проросійську автономію Молдови
Теги: Маріуполь монумент Ірпінь активісти Херсон квіти Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок роботи ЗСУ не постраждали місцеві мешканці
ЗСУ вразили командний пункт окупантів під Маріуполем
14 серпня, 16:37
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях
ЗСУ уразили важливий об’єкт противника – Генштаб
15 серпня, 19:09
Окупанти атакували чоловіка серед білого дня
На Херсонщині окупанти скинули вибухівку із дрона на перехожого
20 серпня, 20:11
ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW
2 вересня, 05:04
Херсон та область майже щодня потерпають від ворожих обстрілів
Окупанти обстрілюють центр Херсона
23 серпня, 06:33
Ворог випустив 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» та БПЛА
Окупанти обстріляли Херсонщину понад 60 разів за добу: загинула людина, є поранені
27 серпня, 09:55
ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку – Генштаб
ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку – Генштаб
29 серпня, 19:45
Під Офісом президента уже кілька днів триває мітинг родин військовополонених «азовців»
«Сину обіцяли повернення...». Рідні полонених «азовців» висловили обурення «Червоному хресту»
7 вересня, 21:21
У результаті ворожого обстрілу у Херсоні зафіксовано руйнування цивільних будівель
Окупанти вдарили по цивільних будівлях Херсона: є постраждала
Вчора, 09:19

Соціум

У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)
У Молдові невідомі залишили красномовний напис під монументом із російським танком (фото)
Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал
Гендиректор «Укрпошти» втрапив у мовний скандал
Найвизначнішу пам'ятку Стамбула очікує масштабна реставрація (фото)
Найвизначнішу пам'ятку Стамбула очікує масштабна реставрація (фото)
НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни
НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни
Боявся «хох*ів та поляків»: у РФ школяр напав із ножем на вчителів та учнів
Боявся «хох*ів та поляків»: у РФ школяр напав із ножем на вчителів та учнів
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото)
Під час авіашоу в Угорщині розбився літак: є загиблі та поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
26K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
26K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
24K
Шустер переконує, що Путін помре ще до кінця року
17K
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування

Новини

Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Сьогодні, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Сьогодні, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10
Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
9 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту