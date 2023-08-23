Окупанти обстрілюють центр Херсона

Херсон та область майже щодня потерпають від ворожих обстрілів

Рашисти вночі атакували південь України

У середу, 23 серпня, вранці російські окупанти розпочали обстріл Херсона.

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Під ворожим обстрілом центр міста.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.

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«Центр міста під обстрілом, обережно! Не підходьте до вікон!» – написав він.

Близько 4 години ранку на Миколаївщині була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, у ніч на 23 серпня російські дрони-камікадзе «Шахед» атакували південь Одеської області. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині, і рухається на захід.