Окупанти обстрілюють центр Херсона
Рашисти вночі атакували південь України
У середу, 23 серпня, вранці російські окупанти розпочали обстріл Херсона.
Під ворожим обстрілом центр міста.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Telegram.
«Центр міста під обстрілом, обережно! Не підходьте до вікон!» – написав він.
Близько 4 години ранку на Миколаївщині була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, у ніч на 23 серпня російські дрони-камікадзе «Шахед» атакували південь Одеської області. Перед цим Повітряні сили Збройних сил України попередили, що група російських ударних безпілотників рухається над акваторією Чорного моря у напрямку Одеси. Пізніше військові додали, що група «Шахедів» досягла Ізмаїла, що на Одещині, і рухається на захід.
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