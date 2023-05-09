У Варшаві активісти розгорнули інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам (фото)

Біля пам'ятника радянським солдатам активісти установили сотні українських прапорців, невеликі дерев'яні хрести, макети житлових будинків

Українські й польські активісти розгорнули 9 травня у Варшаві велику художню інсталяцію біля пам'ятника радянським солдатам, до якого російська делегація на чолі з послом РФ у Польщі Сергієм Андрєєвим мала покладати квіти. Про це повідомила громадська ініціатива Євромайдан-Варшава на своїй сторінці у Facebook.

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фото: громадська ініціатива Євромайдан-Варшава

Інсталяція показує знищені Росією українські міста та людські життя.

Біля пам'ятника радянським солдатам установили сотні українських прапорців, багато з яких залиті червоною фарбою, невеликі дерев'яні хрести з прізвищами загиблих українців і поляків, макети житлових будинків з написами на них – Буча, Маріуполь, Бахмут, Херсон, Ірпінь.

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«Посол країни-терориста, щоб покласти квіти до пам'ятника буде змушений пройти символічними вулицями знищеного Маріуполя, повз розбомблені будинки Бучі, Ірпеня, Херсону та побачити ціну, яку українці платять за варварства країни, яку він представляє. Посол-терорист буде змушений йти до пам'ятника по гробах та крові вбитих Росією українців. Іншого шляху ми йому не залишили», – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що послу РФ у Польщі Сергію Андрєєву не вдалося покласти вінок біля пам'ятника радянським солдатам у Варшаві.

«В результаті вінок лежить під нашою інсталяцією, що вшановує пам'ять жертв російської агресії», – повідомила лідерка Євромайдан-Варшава Наталія Панченко у Facebook.

До слова, торік на 9 травня під час спроби покласти квіти до пам'ятника російський посол Андрєєв був облитий активістами червоною фарбою.

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Нагадаємо, зранку 9 травня активісти розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань.