ЗСУ успішно просуваються на одному з напрямків – ISW

1 вересня українські війська продовжили активні наступальні дії в районі Бахмута і просунулися на південь від міста

Українські війська продовжують активні наступальні дії та розширюють своє панування на південному напрямку від Бахмута. По всій лінії фронту спостерігаються бойові дії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

За даними Генштабу України, російські війська не змогли досягти успішних результатів у своїх наступальних операціях неподалік від населених пунктів Новоселівське та Новоєгорівка. Російські джерела стверджували, що 1 вересня вони досягли певних досягнень у районі Синьківки, Петропавлівки та Вільшан, але Міжнародний інститут стратегічних досліджень не мав візуального підтвердження цих звітів. Російський «воєнкор» стверджував, що на Куп’янському напрямку точаться лише позиційні бої.

1 вересня українські війська продовжили активні наступальні дії в районі Бахмута і просунулися на південь від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що українські сили просувалися на північний захід від Кліщіївки.

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Міністерство оборони Російської Федерації стверджувало, що протягом останнього тижня українські війська неодноразово атакували в районі Кліщіївки та Малинівки. Російський журналіст-воєнкор повідомив, що Збройні Сили України продовжують намагатися захопити Кліщіївку.

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні операції поблизу Курдюмівки. Речник Східного операційного командування ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що російські війська здійснюють контратаки на напрямку Бахмута, намагаючись зупинити просування українських військ.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного, Красногорівки, Мар’їнки і Новомихайлівки.

Українські війська продовжували наступ у районі кордону Донецько-Запорізької областей. Російські джерела стверджували, що невеликі українські групи атакували в напрямку Старомлинівки і ведуть наступальні операції поблизу Старомайорського.

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Командир російського батальйону «Восток» Олександр Ходаковський заявив, що російські сили, які обороняються в районі лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик, перебувають у надзвичайному фізичному та психологічному стресі, і попередив, що це вплине на обороноздатність російських військ у цьому районі.

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка.

Російські джерела твердили, що українські війська атакували Вербове протягом ночі з 31 серпня на 1 вересня і вдень. Однак у Генштабі України повідомили, що російські війська провели неуспішні операції біля Вербового.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку українські захисники домоглися певних успіхів.

«На Бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там гарячі бої. Якщо ми говоримо про територію на південь від Бахмута – це райони Курдюмівки, яка є епіцентром бойових дій, Кліщіївки та Андріївки – у цих районах дійсно гаряче, але наші Збройні Сили там мають певні успіхи», – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Заступниця міністра зазначила, що більш точну інформацію зазвичай Міністерство оборони оголошує щопонеділка – це пов’язано з тим, що за один день складно сказати, яке просування відбулося, тому що протягом дня позиції обох сторін можуть змінюватися по кілька разів.