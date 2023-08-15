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ЗСУ уразили важливий об’єкт противника – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ уразили важливий об’єкт противника – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення

Триває 538-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів та здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційного удару в районі Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Атинське, Катеринівка, Водолаги Сумської області та Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Крейдянка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшан та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Куп'янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки  Луганської області та Сіверська, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Колодязі та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Привілля, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Спепове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Старомайорське та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Омельника, Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Полтавка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Садового Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали такі населені пункти як Херсон, Понятівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, один зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.

Нагадаємо,Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область. Глава держави поспілкувався з військовими та обговорив з ними контрнаступ.

Теги: окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура озброєння населення ворог наступ Вугледар

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