ЗСУ вразили командний пункт окупантів під Маріуполем

Окупанти розмістилися в санаторії «Хвиля» у Юр'ївці, що біля Маріуполя

Сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр'ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Місце ураження фото: СтратКом ЗСУ

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що українські військові влучили у пункт окупантів в таборі «Хвиля» («Волна»).

«Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже», – пише Андрющенко.

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Він заявив, що росіяни спершу хотіли замовчати факт влучання, потім розповісти нібито загибель всіх місцевих, але у підсумку опублікували обрізані фото.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали нову хвилю зачисток у Маріуполі, зникають люди. Окупанти під час перевірок проводять обшуки та навіть роздягають людей.

Нагадаємо, що 9 серпня Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області.