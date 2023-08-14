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ЗСУ вразили командний пункт окупантів під Маріуполем

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ЗСУ вразили командний пункт окупантів під Маріуполем
Унаслідок роботи ЗСУ не постраждали місцеві мешканці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти розмістилися в санаторії «Хвиля» у Юр'ївці, що біля Маріуполя

Сили оборони України уразили командний пункт російських військ у селі Юр'ївка, що неподалік тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Місце ураження
Місце ураження
фото: СтратКом ЗСУ

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що українські військові влучили у пункт окупантів в таборі «Хвиля» («Волна»). 

«Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже», – пише Андрющенко.

Він заявив, що росіяни спершу хотіли замовчати факт влучання, потім розповісти нібито загибель всіх місцевих, але у підсумку опублікували обрізані фото.

Раніше повідомлялося, що окупанти розпочали нову хвилю зачисток у Маріуполі, зникають люди. Окупанти під час перевірок проводять обшуки та навіть роздягають людей.

Нагадаємо, що 9 серпня Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. 

Теги: Маріуполь окупанти

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