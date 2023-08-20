На Херсонщині окупанти скинули вибухівку із дрона на перехожого

Від отриманих поранень 33-річний чоловік загинув на місці

У неділю, 20 серпня, російський дрон скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава, що на Херсонщині. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

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Безглузда у своїй жорстокості атака на цивільного мешканця сталася серед білого дня – близько 15:30.

«Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці», – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, російські окупанти ввечері 18 серпня обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, ще дві людини травмовані.

Триває 543-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 22 авіаційних удари та здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.