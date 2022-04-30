У Молдові розсилають фейкові повістки у військкомат

Міноборони Молдови такі накази не випускало і не розсилало

На півночі Молдови людям розсилають фейкові накази із закликами брати участь «в навчаннях та мобілізації»

Міноборони Молдови повідомило про фейкові виклики на військові навчання, які отримують жителі північної частини республіки. Про це йдеться в заяві міністерства, передає «Главком».

«Повідомляємо про спроби надіслати громадянам північної частини Республіки Молдова виклики на мобілізаційні навчання та навчання, які проходять у військово-територіальних центрах. Ці документи є підробками», – повідомляється на сторінці міністерства оборони Молдови.

У відомстві зазначили, що міністерство оборони не надсилало й не надсилає такі листи громадянам.

Відмітимо, що північним регіоном Молдови є місто Бельци, яке вважається традиційно проросійським. При цьому, конкретний населений пункт у повідомленні відомства не називається.

Напередодні Кремль перейшов до прямих погроз Молдові.

Раніше президентка Молдови Майя Санду відповіла на погрози РФ «захистити російськомовних» у Придністров’ї.

«Стосовно того, що було сказано: ми чули і від російських генералів, що вони прийдуть рятувати російськомовних громадян Придністров'я, хоча незрозуміло, хто там утискає ці права, тому що там тираспольський режим керує, тому незрозуміло, що вони хотіли сказати», – сказала Санду.

Також Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї.

Нагадаємо, дещо раніше президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї.

Через ситуацію з вибухами, які лунали у регіоні кілька діб, Майя Санду навіть скликала Радбез.

Читайте також: