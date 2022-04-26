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    Президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї

    Президентка Молдови прокоментувала ситуацію в невизнаному&nbsp;Придністров&rsquo;ї - Президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї
    Президентка Молдови прокоментувала ситуацію в невизнаному Придністров’ї
    фото: Președintele Maia Sandu/ Telegram

    Через ситуацію з вибухами. які лунають у регіоні вже другу добу поспіль, Майя Санду навіть скликала Радбез

    Вибухи у невизнаному Придністров'ї пов'язані із протиборчими силами всередині регіону. Про це у вівторок, 26 квітня, заявила президентка Молдови Майя Санду.

    «За нашою інформацією, спроби ескалації пов'язані з силами всередині Придністров'я, які виступають за війну та зацікавлені у дестабілізації ситуації, проте ми продовжуємо збирати інформацію», − сказала Санду.

    Президентка Молдови висловила свою думку на брифінгу, на який вийшла до журналістів після засідання Ради Безпеки.

    Санду скликала Радбез через ситуацію на території невизнаного Придністров’я. Уранці 26 квітня день там почався з вибухів. За попередньою інформацією, невідомі підірвали регіональний радіоцентр, що ретранслював російське радіо.

    А напередодні, 25 квітня, пролунали вибухи в Тирасполі. Українські розвідники впевнені, що їх організували російські спецслужби аби звинуватити в ескалації українських військових.

    Нагадаємо, станом на зараз у непідконтрольному Придністров’ї усі силові «відомства» переведені на посилений режим несення служби, а в містах готуються розгорнути додаткові блокпости.

    Сьогодні вибухи продовжилися в селі Маяк, в безпосередній близькості від українського кордону й де розташовується придністровська телерадіовежа. У непідконтрольному регіоні оголошений «червоний» рівень терористичної тривоги.

    Теги: вибух Молдова Придністров'я Майя Санду
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    Президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї