Президентка Молдови скликає Радбез через провокації у Придністровʼї

Після засідання ради безпеки Санду проведе брифінг для преси

26 квітня у Придністров'ї неподалік селища Маяк пролунали два вибухи

Президент Республіки Молдова Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні, передає «Главком».

«Засідання Вищої ради безпеки відбудеться о 13:00 у приміщенні президента. Після засідання о 15.00 президент Майя Санду проведе брифінг для преси», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні пролунали чергові вибухи в Придністров’ї – безпосередньо поблизу українського кордону, в Григоріпольському районі в селищі Маяк на радіотелецентрі. У селищі Маяк розташовується «Придністровський радіотелецентр» (ПРТЦ). Придністровські сайти пишуть, що причиною вибухів стало мінування двох вишок зв’язку.

Учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.

Про підготовку теракту свідчив, зокрема, лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова.

Жителі окупованого Придністров’я почали тікати на підконтрольну центральному уряду територію Молдови.