Кремль перейшов до прямих погроз Молдові

Перспектива звільнення Придністров'я від російських окупантів лякає Москву

Затягування Молдови до НАТО не додасть безпеки цій державі, заявив глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Вони повинні турбуватися про своє власне майбутнє, тому що їх затягують у НАТО. І я не думаю, що це додало б безпеці Молдови», – сказав він в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, відповідаючи на запитання, чи потрібно Молдові турбуватися про спеціальну військову операцію. Росії.

Раніше президентка Молдови Майя Санду відповіла на погрози РФ «захистити російськомовних» у Придністров’ї.

«Стосовно того, що було сказано: ми чули і від російських генералів, що вони прийдуть рятувати російськомовних громадян Придністров'я, хоча незрозуміло, хто там утискає ці права, тому що там тираспольський режим керує, тому незрозуміло, що вони хотіли сказати», – сказала Санду.

Також Санду повідомила, коли вирішить конфлікт на Придністров'ї.

Нагадаємо, дещо раніше президентка Молдови прокоментувала вибухи в невизнаному Придністров'ї.

Через ситуацію з вибухами, які лунають у регіоні вже другу добу поспіль, Майя Санду навіть скликала Радбез.

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