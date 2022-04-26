Росія готується до можливої військової операції в Молдові – розвідка

Військова операція РФ в Молдові може полягати в безпосередньому захопленні столиці

Кремль навіть не думає зупиняти війну

Як повідомило Guildhall джерело в українській розвідці, Російська Федерація розпочала дестабілізацію Молдови, яка може завершитися військової агресією проти цієї країни.

За планом, який став відомий українським розвідникам, агентура впливу РФ в Молдові має розпочати масові антиурядові протести, приурочені до 9 травня. Формальним приводом до протестів має виступити заборона російської символіки, зокрема георгіївських стрічок, а також літер Z та V, що символізують підтримку російської агресії проти України.

Окрім столиці Молдови міста Кишинева, особлива увага при організації протестів зосереджується на північних районах Молдови, зокрема місті Бєльци, та Гагаузії.

Безпосередньою координацією дестабілізації займаються заступник керівника Департамента оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ генерал-майор Дмітрій Мілютін, начальник 11-го відділу ДОІ ФСБ полковник Валєрій Солоха та неофіційний кремлівський куратор Молдови Ігорь Чайка(син екс-гепрокурора РФ). Також до безпосередніх заходів залучені співробітники 11 відділу ДОІ ФСБ Алєксєй Єфрємов, Юрій Гуділін та Максім Громов.

На високу ймовірність використання дестабілізації для створення передумов для початку російської військової агресії проти Молдови, вказує те, що мер Кишинева Іон Чебан, що є довіреною особою та агентом впливу російських спецслужб, планує залишити територію Молдови у період протестів, приурочених до 9-го травня.

За встановленою українською розвідкою інформацією, рішення виїхати з Молдови до Болгарії Чебан прийняв за вказівкою свого куратора полковника ФСБ Грігорія Вєлікіх, що є офіцером апарату прикомандированих співробітників (АПС) ДОІ ФСБ та діє під прикриттям посади заступника директора Фонду «Росконгрес».

Вєлікіх наполіг на залишенні Чебаном Молдови, оскільки для нього є безпосередня фізична загроза у зв'язку з можливими бойовими діями в Кишиневі, а також репутаційні ризики в разі невдачі російської операції.

5-а служба розглядає Чебана як найбільш переспективного проросійського політика Молдови та розраховує використати його, як в якості лідера країни після окупації, так і можливого політичного опонента Санду, у випадку невдачі військового сценарію.

Прикметно, що аналогічні підходи російські спецслужби застосовували і в Україні напередодні вторгнення. Значна частина високопоставлених проросійських політиків України та інших агентів впливу були евакуйовані до 24 лютого 2022 року.

Раніше Британський Королівський інститут оборонних досліджень (RUSI) оприлюднив власну доповідь, в якій зазначив про високу ймовірність початку російської агресії проти Молдови.

На думку українських розвідників, військова операція РФ в Молдові може полягати в безпосередньому захопленні столиці силами оперативної групи ЗС РФ в Придністров'ї, 4-х бригад ЗС ПМР, окремої бригади спеціального призначенння МВД ПМР «Дністер», за участі кількох груп Спецназу ЗС РФ, які вже виведені на територію Молдови чере туристичні канали.

Як раніше повідомлялося, президент Республіки Молдова Майя Санду скликає засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами в Придністровському регіоні.

Учора, 25 квітня, у Тирасполі була обстріляна будівля «міністерства держбезпеки» невизнаного державного утворення, що перебуває під контролем РФ.

Українські розвідники того ж дня дістали докази того, що ці обстріли, що були здійснені з ручного протитанкового гранатомета, є російською провокацією.