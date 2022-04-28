Санду відповіла на погрози РФ «захистити російськомовних» у Придністров’ї

Незрозуміло, хто ще утискає права російськомовних у Придністров'ї – Санду

Висловлювання російських генералів про «захист прав російськомовних» у Придністров'ї викликають питання з огляду на те, що регіон контролює сепаратистський режим. Про це президентка Молдови Майя Санду заявила під час інтерв'ю молдавській журналістці Лілії Бураковській в авторській передачі «Територія свободи».

Вона вперше прокоментувала погрози Росії про просування до кордону з Придністров'ям, прикриваючись «захистом» російськомовних.

«Стосовно того, що було сказано: ми чули і від російських генералів, що вони прийдуть рятувати російськомовних громадян Придністров'я, хоча незрозуміло, хто там утискає ці права, тому що там тираспольський режим керує, тому незрозуміло, що вони хотіли сказати», – сказала Санду.

Президентка Молдови додала, що небезпека в регіоні залишається реальною, і люди з Придністров'я по можливості отримають захист у Кишиневі за необхідності.

«Ми маємо пам'ятати, що Росія веде війну проти України, і це все реальні речі і всі це сприймають серйозно», - сказала Санду.

Нагадаємо, 22 квітня, російський генерал заявив, що російська армія має намір дійти до кордону з Придністров'ям, де «спостерігаються випадки утиску прав російськомовних».

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові.

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