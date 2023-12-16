Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро
Підозрюваний втік з України до Молдови
фото: скріншот

Збитки від дій чоловіка становили понад 1 млн євро

У Молдові затримали 39-річного громадянина України, якого розшукували за звинуваченням у шахрайстві. Про це повідомляє Newsmaker.

За даними слідства, після скоєння кількох злочинів на території України, чоловік втік до Ізраїлю, а потім на кілька років приїхав до Молдови. У країні він представлявся успішним у різних сферах бізнесменом і проникав у ділові кола та клуби.

Він пропонував бізнесменам привабливі угоди, але після вкладення грошей говорив, що угода не вдалася. Вкладені гроші чоловік не повертав.

Під час розслідування слідчі МВС спільно з прокуратурою Кишинева змогли встановити особу одного з постраждалих від дій шахрая. 39-річний чоловік розповів правоохоронцям, що підозрюваний взяв у нього $50 тис., аби вкласти у вигідну угоду – купівлю зернових. Однак після закінчення двотижневого терміну і навіть через рік вкладені гроші підозрюваний не повернув.

Поки що українця затримали на 72 години. Згідно з чинним законодавством, винному в такому злочині загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, у місті Жовква на Львівщині невідомі вкрали з головної ялинки кілька іграшок, які власноруч вишила дружина військовослужбовця. 1 грудня майстриня встановила рекорд, виготовивши 150 авторських прикрас.

Теги: розслідування чоловік Молдова

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні може з’явитися обов’язкова базова загальновійськова
Безугла анонсувала новий вид військової служби для чоловіків і жінок
Вчора, 14:37
За словами Санду, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян
Санду пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним
14 грудня, 19:04
Окупанти атакували Куп'янськ з артилерії: є загиблий
Окупанти атакували Куп'янськ з артилерії: є загиблий
12 грудня, 12:18
Російська армія вдарила по Херсону
Київ оговтується від балістики, ударні дрони на Миколаївщині: ситуація в регіонах
11 грудня, 09:58
Репродукція фотографії, на якій зображено виселення поляками українського населення під час операції «Вісла», що зберігається в архіві СБУ
Польща припинила розслідування примусового переселення українців у рамках операції «Вісла»
30 листопада, 11:51
Зловмисника засудили до покарання у вигляді позбавлення волі
На Львівщині сварка через російську мову завершилася стріляниною: суд виніс вирок
28 листопада, 12:13
Окупанти обстріляли Нікополь: є поранені
Окупанти обстріляли Нікополь: є поранені
21 листопада, 23:33
Жити самотою серед густого лісу і води Лариса не боїться
Полтавчанка 21 рік живе на безлюдному острові посеред Дніпра
19 листопада, 15:45
Міністр охорони здоров'я Шотландії Майкл Метісон
Шотландський міністр може втратити посаду через витівку дітей
17 листопада, 09:08

Соціум

У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро
У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро
Окупанти поскаржилися на масовану атаку безпілотників на Крим
Окупанти поскаржилися на масовану атаку безпілотників на Крим
Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників
Ізраїльські військові помилково вбили трьох заручників
Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон
Суд дозволив польським перевізникам блокувати кордон
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)
Кирило грубо підставив Онуфрія (фото)
Кирило грубо підставив Онуфрія (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
90K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
63K
Депутат, що підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
33K
Місце, в яке треба бити Орбана
18K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
16K
Новорічні прикраси у Німеччині: чому українцям може «світити» штраф

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 03:40
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Чи продовжить Захід підтримувати Україну?». Онлайн-дискусія
Вчора, 19:00
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Вчора, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 03:55

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua