У Молдові затримано українця, який ошукав місцевих бізнесменів на мільйон євро

Збитки від дій чоловіка становили понад 1 млн євро

У Молдові затримали 39-річного громадянина України, якого розшукували за звинуваченням у шахрайстві. Про це повідомляє Newsmaker.

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За даними слідства, після скоєння кількох злочинів на території України, чоловік втік до Ізраїлю, а потім на кілька років приїхав до Молдови. У країні він представлявся успішним у різних сферах бізнесменом і проникав у ділові кола та клуби.

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Він пропонував бізнесменам привабливі угоди, але після вкладення грошей говорив, що угода не вдалася. Вкладені гроші чоловік не повертав.

Під час розслідування слідчі МВС спільно з прокуратурою Кишинева змогли встановити особу одного з постраждалих від дій шахрая. 39-річний чоловік розповів правоохоронцям, що підозрюваний взяв у нього $50 тис., аби вкласти у вигідну угоду – купівлю зернових. Однак після закінчення двотижневого терміну і навіть через рік вкладені гроші підозрюваний не повернув.

Поки що українця затримали на 72 години. Згідно з чинним законодавством, винному в такому злочині загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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