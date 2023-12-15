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Безугла анонсувала новий вид військової служби для чоловіків і жінок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Безугла анонсувала новий вид військової служби для чоловіків і жінок
В Україні може з’явитися обов’язкова базова загальновійськова
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Депутатка повідомила, що підготовка буде обов’язковою для чоловіків і жінок з 18 років

В Україні може з’явитися новий вид військової служби, який торкнеться чоловіків та жінок. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

«В законопроєкті з рекрутингу, мобілізації та проходження служби за скасування строкової запроваджуємо новий вид військової служби – обов’язкову базову загальновійськову підготовку для всіх громадян. Вишкіл для чоловіків і жінок з 18 років», – йдеться у повідомленні депутатки.

Безугла анонсувала новий вид військової служби для чоловіків і жінок фото 1

Безугла зазначила, що на її думку така підготовка має включати не тільки основи поводження зі зброєю, тактики, домедичної допомоги тощо, а й роботу з дронами.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: Мар’яна Безугла чоловік жінка

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