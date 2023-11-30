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Польща припинала розслідування примусового переселення українців у рамках операції «Вісла»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща припинала розслідування примусового переселення українців у рамках операції «Вісла»
Репродукція фотографії, на якій зображено виселення поляками українського населення під час операції «Вісла», що зберігається в архіві СБУ
фото з відкритих джерел

Як зазначає Польський інститут, у ході розслідування не було знайдено підстав для висновку про те, що переселення є злочином проти людяності

Слідчий відділ Польського інституту національної пам'яті припинив розслідування примусового переселення українців у 1947 році в рамках операції «Вісла». Про це йдеться на сторінці інституту.

«Висновки слідства свідчать про те, що евакуація осіб української, лемківської та польської національностей була превентивно-захисною, а не репресивною. Воно було здійснене внаслідок масових убивств, вчинених проти місцевого населення підрозділами ОУН та Української повстанської армії (УПА)», – зазначив прокурор Жешува Артур Грабовський.

Висновки розслідування свідчать, що метою переселення було не переслідування якоїсь національної групи, а тим більше її знищення. За даними прокуратури, евакуація «була проведена гуманно», переселенці забрали з собою більшу частину рухомого майна та тварин. Транспортом допомогла армія. Їх забезпечили харчуванням, медикаментами та медичною допомогою. Умови життя на новому місці поселення були кращими, ніж на виїзних місцях.

Як зазначає Польський інститут, у ході розслідування не було знайдено підстав для висновку про те, що переселення є злочином проти людяності або комуністичним злочином, про що йшлося у кримінальних повідомленнях президента Асоціації українців у Польщі, голови президії Союзу лемків та одного з українських переселенців, за результатами якого було розпочато провадження.

Нагадаємо, у  1944 році між урядами УРСР і Польської республіки було підписано «Угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах». Це перше виселення українців зі споконвічних українських земель, що на той час належали Польській Республіці, котре передувало «Операції «Вісла» та яке мало (за умовами Угоди) бути винятково добровільним, проводилося найчастіше примусово та із застосуванням військової сили. Польські адміністративні органи для збільшення масштабів переселення вдавалися до:

  • позбавлення прав українців на землю,
  • ліквідації рідного шкільництва,
  • ліквідації культурно-освітніх установ,
  • ліквідації греко-католицької церкви тощо.

Протягом жовтня 1944 – серпня 1946, за даними польських джерел, до УРСР було переселено 482 тис. осіб.

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Теги: Польща переселенці розслідування евакуація депортація

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