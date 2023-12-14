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На Львівщині невідомі вкрали ялинкові іграшки вартістю близько 100 тис. грн (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Львівщині невідомі вкрали ялинкові іграшки вартістю близько 100 тис. грн (фото)
На Львівщині з ялинки вкрали іграшки, які вишила дружина захисника
фото: Tvoemisto

За словами майстрині Галини Ковальської, новорічні іграшки врятували її від депресії, коли чоловік пішов на війну

У місті Жовква на Львівщині невідомі вкрали з головної ялинки кілька іграшок, які власноруч вишила дружина військовослужбовця. 1 грудня майстриня встановила рекорд, виготовивши 150 авторських прикрас. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

«Соромно мені за тих, хто вкрав. Лише тиждень минув, як ми прикрасили ялинку, а мінімум шість кульок вже немає. Спершу помітила відсутність двох прикрас, а потім – ще більше. Зараз ялинка виглядає так, ніби неприкрашена з одного боку», – каже дружина захисника Галина Ковальська.

За словами Галини Ковальської, у роботи вона вклала близько 100 тис. грн – кульки зроблені із якісного матеріалу та мають захисне покриття від вологи.

За інформацією видання, розшукати крадіїв через записи камер відеоспостереження поки не вдалось. Крім того, підхід до ялинки планують закрити будівельною сіткою, аби унеможливити повторні злочини.

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На Львівщині з ялинки вкрали іграшки, які вишила дружина захисника
фото: Tvoemisto

Нещодавно в Жовкві встановили рекорд України – головну міську ялинку прикрасили вишитими 150 кульками, які власноруч виготовила дружина військовослужбовця 63-ї бригади Галина Ковальська. Відповідний рекорд засвідчили представники Книги рекордів України.

Як наголошувала Галина Ковальська, саме ці новорічні іграшки врятували її від депресії, коли чоловік пішов на війну.

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Теги: Львівщина Різдвяні свята злочин викрадення

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