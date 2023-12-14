На Львівщині невідомі вкрали ялинкові іграшки вартістю близько 100 тис. грн (фото)

На Львівщині з ялинки вкрали іграшки, які вишила дружина захисника

За словами майстрині Галини Ковальської, новорічні іграшки врятували її від депресії, коли чоловік пішов на війну

У місті Жовква на Львівщині невідомі вкрали з головної ялинки кілька іграшок, які власноруч вишила дружина військовослужбовця. 1 грудня майстриня встановила рекорд, виготовивши 150 авторських прикрас. Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

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«Соромно мені за тих, хто вкрав. Лише тиждень минув, як ми прикрасили ялинку, а мінімум шість кульок вже немає. Спершу помітила відсутність двох прикрас, а потім – ще більше. Зараз ялинка виглядає так, ніби неприкрашена з одного боку», – каже дружина захисника Галина Ковальська.

За словами Галини Ковальської, у роботи вона вклала близько 100 тис. грн – кульки зроблені із якісного матеріалу та мають захисне покриття від вологи.

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За інформацією видання, розшукати крадіїв через записи камер відеоспостереження поки не вдалось. Крім того, підхід до ялинки планують закрити будівельною сіткою, аби унеможливити повторні злочини.

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На Львівщині з ялинки вкрали іграшки, які вишила дружина захисника фото: Tvoemisto

Нещодавно в Жовкві встановили рекорд України – головну міську ялинку прикрасили вишитими 150 кульками, які власноруч виготовила дружина військовослужбовця 63-ї бригади Галина Ковальська. Відповідний рекорд засвідчили представники Книги рекордів України.

Як наголошувала Галина Ковальська, саме ці новорічні іграшки врятували її від депресії, коли чоловік пішов на війну.